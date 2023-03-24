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Майкл Калви и его партнер по Baring Vostok покинули Россию

Майкл Калви и его партнер по Baring Vostok покинули Россию
Автор фото: Гавриил Григоров. Иллюстрация: ТАСС

Майкл Калви и несколько его коллег провели в СИЗО порядка полутора лет и в итоге получили условные сроки по делу о растрате средств банка «Восточный». Калви покинул Россию в начале прошлого года.

#ЭМИГРАЦИЯ#СУДЫ#НОВОСТИ

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль покинули Россию, сообщили информационные агентства.  

Калви и Дельпаль уехали в свои страны сразу после отмены им меры пресечения, — сказал «Интерфаксу» информированный источник.

24 марта Мосгорсуд рассматривает жалобу на приговор Мещанского суда Москвы от августа 2021 г. по делу о растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный», по которому семеро человек получили условные сроки. Гражданин США Калви тогда был приговорен к 5,5 годам лишения свободы условно, гражданин Франции Дельпаль — к 4,5 годам условно. Всем им также был установлен пятилетний испытательный срок. Никто из фигурантов вину не признал, Калви называл приговор позорным. Он и Дельпаль оспорили вынесенный им приговор, попросив Мосгорсуд отменить его и оправдать их. Калви и несколько его коллег провели в СИЗО порядка полутора лет, основатель Baring Vostok покинул Россию в начале прошлого года, после отмены меры пресечения.

Адвокат Майкла Калви и Филиппа Дельпаля Тимофей Гриднев подтвердил, что они оба находятся не в России. «Калви планирует участвовать в судебном заседании, но в силу сложностей с получением в нынешних условиях визы, ему сложно приехать», — сказал он РБК.

Уголовное дело против Майкла Калви и его шести коллег возбудили в феврале 2019 г., изначально их обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, фигуранты под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный», акционером которого являлся Baring Vostok, около 2,5 млрд руб. Позднее дело было переквалифицировано на растрату.

В 2020 г. инвесткомпания Майкла Калви удовлетворила требования банка о возмещении ущерба, вернув «Восточному» 2,5 млрд руб., что было признано смягчающим обстоятельством в вынесении приговора. В октябре 2020 г. Baring Vostok и другой акционер «Восточного», компания Артема Аветисяна «Финвижн»подписали мировое соглашение по корпоративному спору, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Пермяков
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