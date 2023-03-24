Два екатеринбургских педвуза хотят объединить в один

Данный вопрос решается сейчас в Минпросвещения РФ. Однако окончательное решение по нему может вынести только спецкомиссия, которая должна оценить последствия слияния.

Минпросвещения РФ рассматривает вопрос объединения двух крупнейших екатеринбургских педагогических университетов — Уральский государственный педагогический университет и Российский государственный профессионально-педагогический университет, сообщил в telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

РГППУ обеспокоен новостями. Сотрудники и студенты прознали, что вуз присоединят к УрГПУ. Форсируя события, изложили свои опасения в обращении и адресовали его мне.

Запросил в Минпросвещения подробности. Судя из письма, намерение все же имеет место быть. Учредитель хотел бы создать крупный педагогический университет. Но сам механизм объединения еще не запущен, — сообщил депутат в своем телеграм-канале.

В ведомстве сообщили, что при слиянии сотрудников РГППУ увольнять не будут: Минпросвещения не видит рисков потери высококвалифицированных кадров при условии сохранения численности учащихся.

Напомним, что УрГПУ входит в десятку лучших вузов УрФО по версии RAEX. Уральский государственный педагогический университет занимает восьмое место.

Составляя рейтинг, аналитики учитывали качество подготовки зачисленных абитуриентов, кадровую обеспеченность вуза, конкурентоспособность магистратуры, многообразие образовательных программ, объем финансирования, результаты выступления учащихся на российских студенческих олимпиадах. А также вклад вуза в подготовку кадров для региона, долю обучающихся целевиков, реализацию дополнительных профессиональных программ, частоту упоминаний вуза в СМИ. И даже аудиторию сайта учебного заведения и количество подписчиков в социальных сетях.

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