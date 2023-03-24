В цехе холдинга ВМП произошел крупный пожар

Выгорело 4 тыс. кв. м, обрушилась стена здания. Пострадавших нет. 110 человек смогли самостоятельно эвакуироваться из горящего здания до прибытия пожарных.

Пожар начался в здании научно-производственного комплекса холдинга ВМП на улице Клубной в Арамили под Екатеринбургом. Сообщение в пожарную часть поступило в 10:23.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек. Информации о пострадавших не поступало.

В 12:12 в МЧС сообщили, что площадь пожара составила 4 тыс. кв. м. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернули оперативный штаб.

Тушение осложнялось угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью и сильным задымлением. На месте работали 82 человек и 27 единиц пожарной техники. Для подачи воды на кровлю здания задействовали высотную технику, сообщает 66.RU.

Позже в МЧС сообщили, что во время пожара обрушилась стена здания. «Под воздействием высоких температур произошло обрушение стены здания на площади 100 кв. м. Внутри здания происходят хлопки емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями», — рассказали в МЧС «Ъ-Урал».

В 13:11 пожар локализовали на площади 4 тыс. кв. м.

ВМП — ведущий производитель лакокрасочных материалов. Заказчики предприятия: «Газпром», «Роснефть», «РЖД», «Лукойл», «Росатом», «РусГидро» «Роскосмос» и другие крупные компании.

Напомним, совсем недавно в Екатеринбурге сгорел приют для животных. Вероятная причина — замыкание проводки в хозблоке, где готовили еду. По словам дочери хозяйки приюта Елены, погибли порядка 50–60 собак и котов. «Надин ковчег» нуждается в восстановлении. Владельцы приюта просят оказать посильную помощь.

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