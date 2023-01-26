Истина в огне: на фоне массовых пожаров в ТЦ взлетела стоимость страховки

Национальная перестраховочная компания устала покрывать убытки, ее требования к страховщикам ужесточились. 2022 год был крайне неудачным для отрасли, торговые центры пережили более 10 пожаров.

Страховка для ТЦ от пожаров подорожала в 2023 году на 5–20%: 2022 год был крайне неудачным для отрасли. По словам президента Союза торговых центров Павла Люлина, застрахованные собственники ТЦ обращались за выплатами в страховые, а они, в свою очередь, — в Национальную перестраховочную компанию. Именно она покрывала часть убытков при превышении лимита. Поэтому в 2023 году ее требования к страховщикам ужесточились. Собственники торговых центров, которые заключают договоры со страховыми компаниями, в этом году столкнулись с повышением цены страховки в зависимости от состояния объекта и его защищенности. По словам эксперта перестраховочная компания пересмотрела свою политику в отношении пожаров:

Повысились требования страховщиков и при проведении расследований обстоятельств пожаров. К примеру, если ранее в ТЦ уже выявили нарушения, то собственнику будет сложно получить возмещение. Пока отрасль обсуждает сложившуюся ситуацию, в ближайшее время собственники запланировали провести совещания с представителями страховых компаний, а также МЧС.

Основная часть договоров со страховыми компаниями заключена во II и III кварталах прошлого года и еще действует, сообщают Известия. Тарифы обычно не повышают при пролонгации договора при отсутствии выплат в предыдущем периоде, рассказали в Российском совете торговых центров.

Страховщики сейчас стараются более подробно и детально изучать риск, поэтому в отношение торговых центров, где есть какие-либо нарекания к качеству,возможно повышение цен со стороны страховщика, заметил заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу компании «Ингосстрах» Алексей Галахов:

Все мы видели произошедшие недавно крупные пожары в торговых центрах с тяжелыми последствиями, причины пожаров схожие — это проведение несанкционированных ремонтных и сварочных работ, различные нарушения противопожарных норм и правил. Мы скорректируем наши методики оценки рисков и возможных последствий и условия наших полисов. Этот сегмент уже ушел в минус на 15–20 млрд рублей и выбрал у всего рынка все собранные за предыдущие 15 лет премии, поэтому тарифы будут приведены в соответствии с реальным уровнем риска.

В «Росгосстрахе» добавили: тариф для каждого принимаемого «Росгосстрахом» на страхование торгового центра рассчитывается индивидуально. Если ущерб от возгорания превышает 10 млрд рублей, продавцы и покупатели могут рассчитывать на компенсацию. После ряда крупных убытков тарифы закономерно растут, это нормально, в среднем повышение может составлять 10-20%, заметили в «АльфаСтраховании». Но крупные убытки этого года коснулись не всех сегментов торговли и, например, повышать тариф для современного ТЦ в центре города из-за пожара на складе Ozon нелогично, добавили там.

Как ранее рассказывал DK.RU, крупное возгорание произошло на складе Ozon в Истринском районе Московской области 3 августа. До прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли свыше 1 тыс. человек. Тогда обрушились кровля и стены склада на площади 22 тыс. кв. м. В результате инцидента один человек погиб, еще 13 пострадали. Тогда глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс оценил потенциальный ущерб от возгорания на сумму свыше 10 млрд руб. Ответственность Ozon за последствия пожара застрахована на 12 млрд руб.

В декабре в ТЦ «Мега Химки» произошел сильный пожар. Гипермаркет OBI был уничтожен огнем. Магазин загорелся, по основной версии, из-за короткого замыкания. Погиб как минимум один человек. Страховщикам пожар может обойтись в сумму до 30 млрд руб., но скорее она будет в разы меньше.