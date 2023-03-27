Глава района Бурятии попросил жителей передавать свои автомобили на нужды СВО

Чиновник предложил всем совершеннолетним скинуться «хотя бы по 100 руб.», а если есть ненужные машины — предоставить их военнослужащим из числа жителей региона.

Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин попросил местных жителей передавать ненужные автомобили для нужд специальной военной операции (СВО). Помимо этого, он призвал активнее переводить деньги в фонды поддержки военнослужащих.

Чиновник подсчитал, что если каждый местный житель, достигший совершеннолетия, раз в месяц перечислит «хотя бы 100 руб.», то удастся собрать около 1,7 млн руб., подчеркнул глава района на выступлении в поселке Усть-Баргузин, пишет Lenta.ru:

Я не призываю всех взять и отдать свои автомобили, но вдруг у кого есть подержанная техника, чтобы оказать ребятам посильную помощь. Мы понимаем, что машина там может прослужить месяц-два-три, а может один день. Ребятам постоянно нужна помощь.

Передача военным подержанного транспорта окажет «посильную помощь» бойцам, подчеркнул глава района. В феврале в Госдуме предложили передавать армии автомобили граждан, систематически нарушающих правила дорожного движения. По словам депутата Василия Власова, вооруженные силы нуждаются в первую очередь в автомобилях высокой проходимости — именно такие транспортные средства он и предложил изымать у нарушителей без какой-либо компенсации.

Напомним, 20 марта был одобрен проект Минстроя о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Особый предпринимательский режим в свободной экономической зоне в новых регионах будет включать в себя особый порядок налогообложения и возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам. Кроме того, там будет установлена и свободная таможенная зона — иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.