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Глава района Бурятии попросил жителей передавать свои автомобили на нужды СВО

Глава района Бурятии попросил жителей передавать свои автомобили на нужды СВО
Иллюстрация: YouTube

Чиновник предложил всем совершеннолетним скинуться «хотя бы по 100 руб.», а если есть ненужные машины — предоставить их военнослужащим из числа жителей региона.

#НОВОСТИ

Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин попросил местных жителей передавать ненужные автомобили для нужд специальной военной операции (СВО). Помимо этого, он призвал активнее переводить деньги в фонды поддержки военнослужащих.

Чиновник подсчитал, что если каждый местный житель, достигший совершеннолетия, раз в месяц перечислит «хотя бы 100 руб.», то удастся собрать около 1,7 млн руб., подчеркнул глава района на выступлении в поселке Усть-Баргузин, пишет Lenta.ru:

Я не призываю всех взять и отдать свои автомобили, но вдруг у кого есть подержанная техника, чтобы оказать ребятам посильную помощь. Мы понимаем, что машина там может прослужить месяц-два-три, а может один день. Ребятам постоянно нужна помощь. 

Передача военным подержанного транспорта окажет «посильную помощь» бойцам, подчеркнул глава района. В феврале в Госдуме предложили передавать армии автомобили граждан, систематически нарушающих правила дорожного движения. По словам депутата Василия Власова, вооруженные силы нуждаются в первую очередь в автомобилях высокой проходимости — именно такие транспортные средства он и предложил изымать у нарушителей без какой-либо компенсации.  

Напомним, 20 марта был одобрен проект Минстроя о создании свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Особый предпринимательский режим в свободной экономической зоне в новых регионах будет включать в себя особый порядок налогообложения и возможность предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам. Кроме того, там будет установлена и свободная таможенная зона — иностранное оборудование, ввозимое на территорию СЭЗ для реализации инвестпроекта, освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Автор: Андрей Широков
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