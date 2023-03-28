Мэрия Екатеринбурга выделила участок под строительство Соборной мечети

Подходящее место начали искать в 2019 г., после сноса мечети «Нур-Усман», располагавшейся на ул. Декабристов. Надежды мусульман на получение площадки в в центре города не оправдались.

Соборную мечеть и мусульманский образовательный центр возведут на участке в 8 га на Серовском тракте, рядом с Шувакишским лесопарком. Его выделила мэрия Екатеринбурга.

Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Следующий этап — подача документов на получение разрешения на строительство.

При губернаторе Эдуарде Росселе большую соборную мечеть планировали построить в центре Екатеринбурга. В 2007 г. был торжественно заложен первый камень. Но грянул кризис 2008 г., стройка замерла. В 2009 г. был проведен благотворительный марафон по сбору средств, на которые возвели временную мечеть и пристрой к ней в районе ул. Декабристов — Степана Разина. Однако впоследствии сооружение признали незаконной постройкой и потребовали снести.

Мечеть «Нур-Усман» демонтировали в ноябре 2019 г. Сейчас на этом участке строится Ледовая арена УГМК.

Ранее DK.RU рассказал о плане благоустройства набережной за Ледовой ареной. Работы пройдут в три этапа. В середине марта эксперты, привлеченные к проведению историко-культурной экспертизы участка улицы Народной Воли от ул. 8 Марта до ул. Розы Люксембург, дали положительное заключение на строительство.