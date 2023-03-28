ФСБ готовится к отключению функционала западных eSIM в России

Без виртуальных SIM-карт к сети не смогут подключиться новейшие модели iPhone, некоторые смарт-часы и устройства интернета вещей, в том числе необходимые в промышленности.

Минцифры и ФСБ начали готовиться к отключению в России функционала eSIM, сообщает Forbes.ru. В ведомстве рассказали, что совместно с ФСБ и НИИ радио (НИИР) обсуждают внедрение отечественной платформы: «Только отечественные оборудование и программное обеспечение дают полную гарантию безопасности при использовании на объектах критической инфраструктуры».

Одна из функций отечественной системы — подключение новых eSIM к сотовым сетям, для которого сейчас используется зарубежное ПО. Разработчики могут отозвать сертификаты на этот софт из-за санкций или в инициативном порядке, после чего загрузка в смартфоны профилей операторов будет невозможна.

Вскоре в Россию по параллельному импорту ввезут предназначенные для США iPhone 14, которые могут подключаться к сотовым сетям только по eSIM, то же самое касается некоторых моделей смарт-часов. Основные проблемы могут возникнуть с устройствами интернета вещей, например, датчиками и контроллерами промышленного оборудования, которые не могут работать без eSIM.

Уже загруженным на устройства виртуальным симкам ничего не угрожает, поскольку оборудование для их обслуживания находится в России. «Но если перестанет работать софт на нем, при покупке нового аппарата, потере или поломке старого вы не сможете восстановить привязанный к eSIM номер», предупредил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Впрочем, развернуть российскую платформу eSIM в предложенные сроки, то есть до 2025-2027 гг., вряд ли удастся из-за отсутствия отечественного коммуникационного и абонентского оборудования. В Минцифры рассказали, что намерены развернуть пилотную зону с российским программно-аппаратным комплексом на территории НИИР, но не уточнили функционал и сроки развертывания eSIM-платформы. Пилотная зона создается для выбора оптимального варианта архитектуры российской экосистемы виртуальных SIM-карт.

Ранее Госдума приступила к ужесточению правил работы с информацией, рассказывал DK.RU. В профильный комитет Госдумы переданы два законопроекта Минцифры об усилении административной ответственности компаний за утечки персональных данных и введении уголовной ответственности за кражу и продажу такой информации.