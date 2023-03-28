Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу Евгения Ройзмана

После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Главный вопрос сейчас: в каком городе это будет происходить — в Екатеринбурге или Москве?

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Его обвиняют по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации).

По версии следствия, 1 июля 2022 г. он негативно высказался о ВС РФ в прямом эфире.

После вручения обвинительного заключения Евгению Ройзману уголовное дело должны направить в суд для рассмотрения по существу. В каком городе это будет происходить, пока неясно. Предполагается, что при рассмотрении дела в Москве приговор может быть жестче, чем в Екатеринбурге.

По территориальной подсудности дело должно быть рассмотрено по правилам уголовно-процессуального закона в Екатеринбурге (по месту совершения деяния). Если дело передадут в Москву, то это решение не будет законным, — сказал адвокат Евгения Ройзмана Владислав Идамжапов.

Напомним, что в качестве меры пресечения по этому делу последние полгода Евгению Ройзману было запрещено посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет.

Сейчас Евгений Ройзман отбывает административный арест (на 14 суток) в спецприемнике на Елизавете. Его арестовали за репост видеоролика с символикой ФБК, признанной экстремисткой организацией. Репост был произведен в феврале прошлого года на страницу «Евгений Ройзман» в соцсети «ВКонтакте». На заседании суда Ройзман заявил, что никогда не был зарегистрирован в этой сети. Адвокат Владислав Идамжапов предложил отправить запрос во «ВКонтакте», чтобы они предоставили информацию о том, кто именно разместил этот пост. Но судья это предложение отклонил.

Защита политика пыталась обжаловать решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об аресте, но Свердловский областной суд ее отклонил.

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