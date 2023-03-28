VK готовит инфраструктуру, необходимую при отключении YouTube в России

На долю YouTube приходится порядка трети интернет-трафика в стране. Если сервис будет отключен, ни одна площадка сейчас не выдержит притока пользователей, пришедших с платформы.

Компания VK занялась созданием собственного CDN-сервиса («сеть доставки контента»), пишет Forbes со ссылкой на три источника на телеком-рынке. Это подтвердили и в самой компании. Параллельно VK планирует переманить с YouTube популярных русскоговорящих блогеров и значительно увеличить свой видеотрафик, говорит собеседник издания.

CDN — это географически распределенная сеть серверов, на которых хранятся копии востребованного контента. Он позволяет загружать контент из ближайшей точки присутствия CDN, а не с центрального сервера, что значительно ускоряет загрузку видео. Сообщается, что сейчас компания договаривается с операторами об установке его кэширующих серверов. Такие сервисы помогут платформе выдержать возможный рост трафика и снизить стоимость доставки контента, говорит гендиректор «Комфортел» Дмитрий Петров.

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Вероятно, что VK устанавливает CDN-серверы на случай блокировки YouTube, говорит один из источников издания в компании-операторе. По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, в России на YouTube приходится около 35% всего трафика. Если заблокировать видеосервис сейчас, то никакая площадка не вынесет потока зрителей, пришедшего с платформы, говорит еще один собеседник Forbes, неназванный YouTube-блогер.

Проблема еще и в том, что при отключении серверов Google перестанет работать не только YouTube, но и все, что находится под управлением платформы Android, включая все обновления ОС, указывает еще один источник из операторов связи.