Главная интрига разрешена: этапирование Евгения Ройзмана в Москву отменяется

Дело экс-мэра Екатеринбурга, признанного иноагентом, передали для рассмотрения в Октябрьский районный суд уральской столицы. Напомним, политика обвиняют в дискредитации Вооруженных сил РФ.

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, получил обвинительное заключение по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Ранее его утвердила прокуратура Центрального административного района Москвы.

Напомним, 1 июля 2022 г. политик негативно высказался о ВС РФ в прямом эфире. Теперь он обвиняется в ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) — ему грозит до трех лет лишения свободы.

До последнего времени было неясно, в каком городе будет происходить рассмотрение дела. Предполагалось, что при рассмотрении в Москве приговор мог оказаться жестче. Как сообщил 66.RU адвокат политика Владислав Идамжапов, дело передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга:

Ничего удивительного нет. По закону дело должно рассматриваться по месту совершения деяния. Следователи указали место совершения деяния — Октябрьский район Екатеринбурга. Поэтому абсолютно правильно, что дело направлено в этот суд.

Напомним, что в качестве меры пресечения по этому делу последние полгода Евгению Ройзману было запрещено посещать публичные мероприятия и использовать средства связи, включая интернет.

Сейчас Евгений Ройзман отбывает административный арест (на 14 суток) — он был арестован за репост видеоролика с символикой ФБК, признанной экстремисткой организацией в соцсети «ВКонтакте». На заседании суда Ройзман заявил, что никогда не был зарегистрирован в этой сети. Адвокат Владислав Идамжапов предложил отправить запрос во «ВКонтакте», чтобы они предоставили информацию о том, кто именно разместил этот пост. Но судья это предложение отклонил. Обжаловать решение Ленинского районного суда не удалось.