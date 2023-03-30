Цены на такси и время ожидания могут вырасти в пять раз

Новый закон о такси должен легализовать данный бизнес. Сейчас на рынке зарегистрировано 5 тыс. водителей. На работу ежедневно выходит на 95 тыс. больше. Что будет, если их объявят вне игры?

Профессиональное сообщество волнуется за рынок грузопассажирских перевозок. Причиной стал новый закон, который должен вступить в силу 1 сентября этого года. В результате рынок может сократиться на 40%, а цены на поездки — вырасти в пять раз. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин.

Напомним, с 1 сентября 2023 г. получать разрешение на легальную работу в такси смогут самозанятые без регистрации ИП. При этом водители должны будут проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также техосмотры автомобиля.

Стоимость должна увеличиться в 4-5 раз, рынок схлопнется примерно на 40%. А время ожидания должно увеличиться тоже в пять раз. Объясню, даже если мы их всех (водителей) обяжем проходить тех- и медосмотры, для них это экономически невыгодно, так как траты ежесуточно на медосмотры будут превышать их ежедневную выручку, — пояснил Максим Шушарин, цитата по «Ъ-Урал»..

Против нововведений выступило Объединение самозанятых России. Представители объединения считают, что работа самозанятых таксистов станет практически невозможной, а с рынка уйдут водители-подработчики. Общественники собираются обсудить это с правительсвом региона.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности свердловской УГИБДД Александр Порубенко считает, что нововведения могут сделать перевозки в такси более безопасными. В поддержку закона выступил и представитель общественного совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко. По его мнению, таким образом в отрасль вернутся водители-профессионалы. При этом он также допускает, что часть водителей, которые подрабатывают, прекратят свою деятельность.

Участники рынка напомнили: по официальным данным, в ресстре зарегистрировано только 5–6 тыс. разрешений на работу в такси на сегодняшний день, но только к агрегатору такси «Максим» подключены 78 тыс. водителей.

«Водители одновременно работают с разными агрегаторами. По нашей оценке, в пиковые нагрузки на смену ежесуточно выходит порядка 100 тыс. человек только в такси «Максим», а еще есть «Яндекс», Uber… », — добавил Максим Шушарин.

Сейчас нужно задуматься, как ИП, самозанятым пойти и все привести в соответствие, чтобы 1 сентября все были готовы к исполнению этого закона», — отметил Александр Порубенко.

Напомним, ранее стало известно, что цены на техосмотр в Свердловской области должны вырасти в два раза. Большинство регионов подняли тариф до 913 руб — это минимально разрешенный ФАС тариф.

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