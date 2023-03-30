Начались съемки второго сезона гастрошоу с краеведческим колоритом «Можно! с Можаевым»

Планируется снять 10 новых фильмов совместно с продюсерским центром «ЛАД», который проводит Ural Music Night и другие известные музыкальные фестивали. Старт релиза серий намечен на 17 мая.

Екатеринбургский ресторанный критик и гастроэксперт Яков Можаев и продюсерский центр «Лад» начали съемки второго сезона краеведческо-гастрономического шоу «Можно! с Можаевым». В этот раз Яков Можаев посетит 10 городов: Арти, Артемовский, Верхотурье, Висим, Качканар, Красноуфимск, Кушва, Михайловск, Староуткинск и Черноисточинск. Об этом сообщает Центр развития туризма Свердловской области.

Первую серию сезона уже отсняли в городе Кушва. Гастрокритик побывал здесь 27 марта. Главными локациями, в которых прошли съемки, стали: гора Благодать, с обнаружения в ней залежей железной руды началась история города, Михаило-Архангельская церковь и улица Первомайская, на которой сохранились дореволюционные купеческие особняки. Уровень местного общепита, интерес к сохранению кулинарных традиций и их интеграции в современные блюда Яков Можаев оценил в двух кушвинских кафе «Метелица» и Rolling Stol.

Узнать итоги гастрорасследования Якова Можаева в Кушве и в других городах северного Урала можно будет уже 17 мая 2023 г. На эту дату намечен старт релиза серий. Серии будут выходить в официальных аккаунтах шоу «Можно! с Можаевым» в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». А прямо сейчас на сайте шоу можно посмотреть 20 серий первого сезона, которые были посвящены достопримечательностям и популярным заведениям общественного питания городов Свердловской области.

Напомним, продюсерский центр «ЛАД» — крупнейшая event-компания УрФО. ПЦ «ЛАД» проводит самый масштабный российский музыкальный фестиваль Ural Music Night, фестиваль для молодых музыкантов New Open Showcase, фестиваль гик-культуры «ГикКон», фестиваль сказок «Дикоросы».

Яков Можаев — действующий член Союза журналистов России и Международного сообщества журналистов c 2010 г. Постоянный спикер по теме гастрономии и кулинарии. Ресторанный обозреватель года (2019) по версии всероссийской премии WhereToEat. Соавтор книги «Кухня России, региональная и современная».

Ранее он поделился с DK.RU идеями для создания гастропроектов на Урале. Гастротуризм — самый многообещающий вид туризма с точки зрения трафика, потому что он понятен и притягателен для каждого, в отличие от промышленного или познавательного. Вот только наши предприниматели не рвутся в эту отрасль, а зря — здесь действительно можно заработать, считает Яков Можаев.

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