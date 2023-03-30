Рост цен до 40%. В России вновь стало дорого покупать обувь и одежду

Обувь и одежда вновь выросли в цене. Помимо этого, россияне отмечают существенный рост цен на текстильную продукцию в России за 2022 г., сильнее всего подорожали постельное белье и ветровки.

Аналитики предупредили россиян о росте цен на одежду и обувь. За 2022 г. продажи составили 290 млн пар — на 10,5% меньше, чем в 2021-м. В торговых точках было продано 68% от общего объема продукции, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»). При этом средняя цена обуви в России в 2022 г. выросла на 9,6%, до 2,445 тыс. руб.

Кеды подорожали на 20,4%, до 2,8 тыс. руб., сандалии — на 19,5%, до 1,9 тыс. руб. Валенки выросли в цене на 16,9%, до 1,8 тыс. руб., а туфли — на 17,3%, до 2,5 тыс. руб. Средняя цена на ботинки за год увеличилась менее резко, на 7,3%, до 3,3 тыс. руб., на тапочки — на 8,6%, до 630 руб., на босоножки — на 4,5%, до 4,1 тыс. руб., на галоши — на 28,3%, до 453 руб.

Несколько участились онлайн-покупки — доля продаж в интернете выросла с 5 до 5,8%. Текстильная продукция в России в 2022 г. подорожала на 8,7%. Сильнее всего выросли в цене комплекты постельного белья — на 41,8%. Среди предметов верхней одежды за год сильнее всего изменились цены на ветровки, увеличившись на 17%.