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Рост цен до 40%. В России вновь стало дорого покупать обувь и одежду

Рост цен до 40%. В России вновь стало дорого покупать обувь и одежду
Иллюстрация: РИА Новости

Обувь и одежда вновь выросли в цене. Помимо этого, россияне отмечают существенный рост цен на текстильную продукцию в России за 2022 г., сильнее всего подорожали постельное белье и ветровки.

#НОВОСТИ

Аналитики предупредили россиян о росте цен на одежду и обувь. За 2022 г. продажи составили 290 млн пар — на 10,5% меньше, чем в 2021-м. В торговых точках было продано 68% от общего объема продукции, пишет ТАСС со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»). При этом средняя цена обуви в России в 2022 г. выросла на 9,6%, до 2,445 тыс. руб. 

Кеды подорожали на 20,4%, до 2,8 тыс. руб., сандалии — на 19,5%, до 1,9 тыс. руб. Валенки выросли в цене на 16,9%, до 1,8 тыс. руб., а туфли — на 17,3%, до 2,5 тыс. руб. Средняя цена на ботинки за год увеличилась менее резко, на 7,3%, до 3,3 тыс. руб., на тапочки — на 8,6%, до 630 руб., на босоножки — на 4,5%, до 4,1 тыс. руб., на галоши — на 28,3%, до 453 руб.

Несколько участились онлайн-покупки — доля продаж в интернете выросла с 5 до 5,8%. Текстильная продукция в России в 2022 г. подорожала на 8,7%. Сильнее всего выросли в цене комплекты постельного белья — на 41,8%. Среди предметов верхней одежды за год сильнее всего изменились цены на ветровки, увеличившись на 17%. 

Напомним, после 24 февраля 2022 г. об уходе из России объявили десятки иностранных брендов, рассказывал DK.RU. В 2022 г. на российский рынок вышло почти на треть меньше международных брендов одежды, чем годом раньше. По данным консалтинговой компании NF Group, в прошлом году на рынке страны присутствовало всего 11 международных брендов, что на 27% меньше показателей 2021 г. Консервативный сценарий предполагает, что уход международных брендов с рынка продолжится — как под давлением глобальных офисов, так и в связи с ухудшением экономической ситуации и со снижением объемов потребления. Новые игроки будут принимать решения сдержанно, заходить на рынок со своими инвестициями с осторожностью, опасаясь рисков, связанных с различиями в локальной бизнес-структуре и с внешними факторами. Если же они все-таки решатся выйти на российский рынок, то большинство новых проектов будут экспериментальными.
Автор: Андрей Широков
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