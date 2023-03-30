В России возобновилась программа льготного автокредитования для врачей и военных

Программа распространяется на участников военной операции на Украине и их близких, участников военной операции на Украине, в том числе контрактников и мобилизованных, и их близких.

Программы льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» возобновили с новыми поправками. В перечень лиц, имеющих право на атокредит, добавили медиков, работников сферы образования, а также на участников военной операции на Украине и их близких. Они получат базовую скидку 20% от стоимости машины на первый взнос по кредиту.

Программа «Первый автомобиль» стартовала еще в 2019 году. Они предусматривали скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке новой машины в кредит. Акция распространялась на тех, кто покупает автомобиль впервые, а также на лиц с несовершеннолетними детьми и на медработников, а автомобиль должен быть российского производства и стоимостью не более 1,5 млн руб.

Сейчас участники программы получат базовую скидку на первоначальный взнос по кредиту в размере 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальневосточного округа она составит 25%). Под условия программы подпадают машины отечественного производства стоимостью до 2 млн руб. Скидка по кредиту на отечественные электромобили составит 25% для всех заемщиков, но не может быть больше 625 тыс. руб. Льготный кредит на покупку машины можно получить в 12 банках.

Однако в феврале 2021 года ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщила о приостановке банками выдачи льготных автокредитов .Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил это ростом продаж новых автомобилей и тем, что рынок не требует дополнительного стимулирования, а сэкономленные 5 млрд руб. будут направлены на поддержку других отраслей.

В сентябре 2021 года Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования и включить в нее работников образовательных учреждений. В 2022 году Мантуров заявил, что ее распространят на пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов. В середине ноября прошлого года Мантуров предложил Владимиру Путину включить в программу также мобилизованных, членов их семей и военных пенсионеров. Президент согласился с предложением.

Российский авторынок в 2023 г., согласно базовому прогнозу, вырастет на 7% до 670 тыс. штук, а по оптимистичному — на 28% до 800 тыс. штук, рассказывал DK.RU со ссылкой на исследование компании «Технологии доверия» (бывшее подразделение PWC в России). Однако к докризисным значениям в 1,55 млн проданных автомобилей в год рынок вернется только в 2027 г.