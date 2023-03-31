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Американская 3M нашла покупателя на российские активы

Американская 3M нашла покупателя на российские активы
Иллюстрация: Pixabay.com

Химическая компания планирует продать свои предприятия в России, на которых выпускали средства защиты и изделия для нефтегазовой отрасли, научно-производственному холдингу ВМП.

#ИСХОД#НОВОСТИ

Американская группа 3M договаривается о продаже своих российских активов научно-производственному холдингу ВМП, пишет РБК со ссылкой на источник. Президент ВМП Михаил Вахрушев подтвердил факт переговоров. Стороны уже получили разрешение на сделку от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, уточнил собеседник издания.

3M в России владеет заводом в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане — там производят изделия для нефтегазовой отрасли, и предприятием в Волоколамске, где выпускают средства защиты, в том числе респираторы. В 2021 г. выручка «ЗМ Россия» составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — почти 1,2 млрд руб. Компания приостановила работу в России в мае 2022 г.

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Ее активы в стране оцениваются в сумму примерно $50 млн, однако, если сделка не будет включать технологии, а только производственные мощности, ее можно оценить в $20-25 млн, оценивает гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. При продаже необходимо учитывать дисконт не менее 50% к рыночной цене, который правкомиссия требует для согласования сделки.

Холдинг ВМП работает с 1991 г., он выпускает антикоррозионные материалы для металла и бетона, огнезащитные составы, полимерные покрытия пола и металлические порошки. Головной офис компании находится в Екатеринбурге.

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Автор: Андрей Пермяков
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