Екатеринбургский бизнесмен Андрей Фролов открыл коворкинг в Москве

Ранее основатель «Огонь пляжа» и бургерной «Огонь» запустил коворкинг-проекты в Екатеринбурге. В Москве он сделал ставку на готовые офисы для небольших команд и переговорную с винным шкафом.

Коворкинг «Соль» Андрея Фролова находится в Москве недалеко от станции метро «Тульская». На площади в 1200 кв. м размещены 35 смарт-офисов для небольших команд (от 3 до 8 человек). Стоимость аренды рабочей площадки — от 95 тыс. рублей в мес.

У нас есть переговорка с винным шкафом для посиделок. Такого ни у кого нет, — подчеркнул Андрей Фролов в посте в соцсети.

Он надеется, что московская «Соль» станет коворкингом года в России.

Напомним, что бизнесмен собирался запустить коворкинг 1 марта 2022 г.

Сейчас изучаем конкурентов, ценовую политику, их преимущества, пытаемся что-то противопоставить. Здесь достаточно сформированный рынок, чтобы на нем играть без всяких демпингов, будем работать в рынке. Для того, чтобы работать в ноль нужна заполняемость порядка 55–65%, — отмечал он осенью 2021 г.

В Екатеринбурге работают два коворкинга «Соль».

Фото в тексте: коворкинг «Соль».

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