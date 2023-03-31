Неспешность, гордость, отсутствие бюрократии. Как открыть бизнес в Грузии: личный опыт

«Здесь тоже неизбежно вырастет количество фитнес-клубов и снизятся цены. Мы пришли как раз в такое время, что в ближайшие годы будет бум». Алексей Романов — об опыте запуска компании в Тбилиси.

В последние годы уральский бизнес расширяется и запускает проекты не только в России, но и других странах. Многие из этих примеров непубличны, но некоторые компании начали развивать бизнес, например, в Казахстане, как сеть косметики «Золотое яблоко». В то же время популярными направлениями для переезда россиян с прошлого года стали Грузия и Армения.

Процессы зарубежного развития российского бизнеса и релокации граждан далеко не всегда взаимосвязаны, но имеют немало общего. Так, Алексей Романов, основатель сети фитнес-центров Bright fit, которая за последние несколько лет вышла на федеральный уровень, в прошлом году открыл фитнес-клуб в Тбилиси, столице Грузии. Он рассказал DK.RU, почему решил попробовать запустить бизнес в этой стране, какую долю клиентов составляют эмигранты и о чем стоит знать, начиная в Грузии свое дело.

— Открывать клубы в другой стране мы решили не вдруг в 2022 г. — такое желание было давно. Сначала появилась мысль: «Наверное, мы уже можем что-то сделать за пределами России». Я не раз был в Грузии, мне очень нравится страна. И мне показалось, почему бы не попробовать? Грузинский рынок небольшой, там нет острой конкуренции в фитнесе, и мы можем получить международный опыт.

После этого совершенно случайным образом состоялись знакомства в Грузии, и дальше пошел разговор. Думаю, любому девелоперу знакомство с хорошим сильным оператором, который имеет опыт, пусть даже в России, дает понимание, что он может дать клуб в управление компании, который будет гарантировать поступление необходимых денег. В Грузии можно вести бизнес, разговаривать и в целом среда для бизнеса достаточно благоприятная.

Планировали открыть первый клуб в Тбилиси в 2019 г., но тогда не успели договориться. А потом в мае было разорвано воздушное сообщение, усложнились отношения между странами. Мы поставили все на небольшую паузу. Потом — пандемия, и только после выхода из нее мы возобновили проект, и как раз в 2022 г. его реализовали.

Мы являемся полноценным оператором: получили в аренду помещение, реконструировали его и запустили клуб. Он открылся 1 сентября 2022 г., общая площадь — 2600 кв. м. Учитывая различные риски, мы сделали там отдельный бренд — это очень важно. Он называется «Prime fit», это полноценный фитнес-клуб в сегменте «бизнес», с бассейнами для взрослых и детей, СПА.

У нас зарегистрирована независимая грузинская компания, и для страны мы являемся совершенно понятным фитнес-оператором. Клуб там работает успешно, и это воодушевляет нас на открытие новых проектов в Грузии. В ближайший год мы откроем в Тбилиси еще два клуба в этом же сегменте, необходимые договоры уже подписаны. Все три клуба будут располагаться в двух престижных районах, Ваки и Сабуртало.

Еще в 2019 г. мы понимали, что Грузия с точки зрения потребительских привычек проходит тот же путь, что и Россия. У нас становление фитнеса произошло чуть раньше в силу разных причин. В том числе потому, что Грузия долгое время отставала экономически, а сейчас там рост.

Алексей Романов: «Почти вся фитнес-индустрия живет на 5% рентабельности»

На грузинский рынок мы принесли свои знания, опыт и технологии: как строить фитнес-клуб, как строить работу фитнес-департамента. На российском рынке Bright fit — наверное, одна из двух компаний с таким ИТ-ресурсом. У нас есть центр разработки, где работает 16 человек, есть продукты собственной разработки: системы учета клиентов, CRM, продукты бюджетирования, все бизнес-процессы. Соответственно, нам легко было развернуть такую же платформу.

В России мы построили 30 клубов, на которых обжигались, совершали ошибки. Такого опыта в Грузии нет ни у одного фитнес-оператора. Соответственно, у многих из них ошибки еще впереди. И благодаря масштабу нашего бизнеса мы смогли создать бизнес-продукт, который бы не смогли создать на маленьком рынке Грузии.

Фитнес для релокантов

В районах Сабуртало и Ваки больше всего переехавшего русскоязычного населения. Это и украинцы, и беларусы, и русские. По статистике грузинского МВД, всего в Грузию за прошлый год переехали 112 тыс. россиян. Примерно половина из них живет в Тбилиси, половина — в Батуми и где-то еще.

Мы видим, что примерно каждый пятый-шестой посетитель нашего клуба из тех самых релокантов. Это люди, которые привыкли потреблять фитнес-услуги, и они точно так же приходят в наш клуб — мы их видим и разговариваем с ними на одном языке. При этом практически вся команда клуба — это грузины, граждане Грузии. Из России мы отправили туда только фитнес-менеджера, который управляет фитнес-департаментом, и управляющего, которые владеют знаниями и технологиями. Сейчас они учат грузинский язык и иногда разговаривают на нем.

С точки зрения маркетинга фитнес-услуг в России больше инструментов: и по ценам, и по специальным предложениям, и по продвижению — нежели в Грузии. Все это мы активно там внедряем.

Что касается уровня цен, то на качественные услуги в Грузии цены, наверное, такие же, как в России, нисколько не ниже. Потому что проникновение фитнеса пока меньше, и в фитнес-клуб ходит немного другая аудитория.

С развитием сферы, скорее всего, цены будут снижаться, как это было и в России. Сначала фитнес был недоступен для широких масс, в нулевые это было золотое удовольствие. Я помню, как ходил в фитнес-клуб Антона Гиренко-Коцубы в Екатеринбурге на ул. Родонитовой в 2007 г.: летом покупал карту на три месяца за 13 500 руб. Получается, что при курсе доллара 24-27 руб. карта стоила примерно 500 долларов — сейчас за эти деньги можно ходить в клуб целый год. Цены снизились в том числе потому, что фитнес-клубов стало больше. В Грузии это тоже неизбежно произойдет. Мы пришли как раз в такое время, что в ближайшие два-три года будет бум.

Неспешность и достоинство грузинского бизнеса

Какие особенности деловой культуры есть в этой стране? Первое: в Грузии никто никуда не спешит. Да, вам могут сказать: «Да, все срочно, сейчас», но не спешат. У меня это не вызывает негатива, думаю, точно так же практически во всех странах Юга.

Но есть один важный плюс, который мне нравится. У грузин есть определенная черта характера — это гордость за свой бизнес, за свою страну. Из-за этого чувства серьезный партнер, который долго работает на рынке, не позволит себе грубо обмануть тебя как человека, который, возможно, не знает каких-то там нюансов.

Даже если ты где-то ошибся, то в любом случае, раз мы договорились, это понятие существует. Чувство собственного уважения и достоинства очень сильно. Оно позволяет в том числе держать условия сделки, хотя ушлость и предпринимательская жилка, конечно, там тоже есть.

Но юридические нюансы в любом случае важны: мы не знаем, что будет происходить в будущем, между партнерами и контрагентами могут быть различные конфликты, это неизбежно. Но, как я сейчас наблюдаю за нашими партнерами, если вы о чем-то договорились, надо этого придерживаться.

Другой нюанс касается русской речи: договоры заключаются на грузинском и на русском. Со всеми партнерами мы разговариваем на русском языке, при том что молодое поколение там плохо знает русский — говорят на английском.

Еще один момент — легкость заключения сделок и быстрота предоставления государственных услуг. Та же регистрационная палата регистрирует все сделки в течение одного дня. Пока это в Грузии огромный плюс. С одной стороны, это черта менталитета, с другой — то, что сделал в свое время Михаил Саакашвили, упростив ведение бизнеса.

Банки, налоги и финансы

Грузия — страна маленькая и молодая, и это большой плюс для бизнеса: она не успела зарегулировать предпринимательскую деятельность. Регуляция довольно простая, проще, чем в России. При этом налоговая нагрузка на самом деле не ниже. В России для предприятий до 2 млрд выручки и 250 человек действует единый социальный налог, ЕСН — по ставке 15%. В Грузии вы платите за сотрудника социальные и страховые взносы 22-24%.

Для фитнеса в РФ существуют налоговые льготы, нулевая ставка НДС. В Грузии ты платишь все 18%, как и вся сфера услуг, от ресторанов до отелей. Так что я бы сказал, что налоговая нагрузка в Грузии даже выше, чем в России, если учитывать НДС. Максимальное послабление по НДС для микробизнеса в Грузии — 150 тыс. лари за год.

Наш бизнес там не вовлечен в международные финансовые переводы. Компания работает на территории Грузии, получает деньги от клиентов в лари и оплачивает услуги в лари. Что касается частных физлиц, то особых проблем с переводами нет. Если у вас есть понятный источник происхождения средств, то любой человек может работать с Грузией как физлицо, иметь там счета и переводить деньги.

Счета у нас в двух крупнейших банках и все работает так же, как в России. Возможно, банковская система в РФ более развита с т.з. услуг для физлиц, когда все на ладони. Но что касается работы банков с организациями, то все очень похоже. За кредитами мы пока не обращались, думаю, в ближайшие год-два и не будем. Сначала нужно построить компанию, встать на ноги.

В России затраты на строительство нового клуба, наверное, будут даже выше, чем в Грузии, потому что выше стоимость строительства и ремонта, дороже стройматериалы. По отдельным моментам и позициям разница может превышать 30%.

Наша команда в Грузии очень многие вопросы решает самостоятельно, мы, скорее, помогаем с т.з. маркетинга и проектирования новых клубов. При этом, конечно, мы общаемся, взаимодействуем на уровне консультаций и поддержки этой компании.

Я не чувствую, что у приезжих есть снобизм по отношению к Грузии. Наоборот, у многих доброе отношение к стране, потому что, как бы то ни было, тех же релокантов Грузия приютила. При том что это вызывает у многих жителей определенный негатив: из-за этих релокантов поднялись цены на недвижимость, на аренду жилья они буквально взлетели в два-три раза!

В будущем мы планируем выйти еще в одну страну, которую сейчас внимательно изучаем. Скорее всего, это будет Турция. На самом деле, Турция — более очевидный выбор, чем страны СНГ, потому что по соотношению валового внутреннего продукта, по душевому доходу страна является очень большим рынком, там живет 84 млн человек. Ни одна страна СНГ, кроме России, не сравнится с этим. Население Стамбула — около 20 млн человек, Измира — более 3 млн. Поэтому сейчас мы копим компетенции и опыт работы на международном рынке в Грузии, и дальше будем использовать его в другой стране, более масштабной.

В Турции сфера фитнеса не везде на высокоразвитом уровне. Значит, с одной стороны, там есть перспективы, с другой — интерес для изучения менталитета. Турция все-таки отличается от России, там есть и европейское влияние, и определенные исламские привычки.

Пока мы не закончили это исследование, понимаем, что нужно торопиться, но не быстро. Всегда существует дилемма выбора из двух крайностей. Первая — закопаться в экспертизе и изучать, чтобы принять точное решение. Другая крайность — поспешность. Мы хотим найти баланс. Принимать решения быстро, но основываться на достаточной экспертизе. И выход на турецкий рынок — это перспектива следующего года.