Гендиректор Bright Fit рассказал о планах по расширению сети в 2023 г.

В течение года Алексей Романов рассчитывает увеличить темпы роста сети и открыть 10 новых фитнес-клубов — как собственных, так и франшизных. Сейчас в сети — 26 точек.

К концу 2023 г. сеть фитнес-клубов Bright Fit будет состоять из 36 клубов. Об этом на своей странице в соцсети написал гендиректор Bright Fit Алексей Романов.

Он отметил, что в прошлом году сеть по выручке собственных фитнес-клубов приросла более чем на 30% и заработала 1,6 млрд руб. Если тренд сохранится, по итогам 2023 г. выручка компании превысит 2 млрд руб.

Нужно признать, что экономика России в крайне сложном положении и это будет в долгосрочном периоде сказываться и на фитнесе. Мы ничего не можем сделать с ростом издержек в наших клубах и снижением доходов жителей нашей страны, но наш выбор — это продолжать усердно работать и развиваться, используя любые возможности. Наверное, это и ещё оптимизм — часть ДНК нашей команды, — отметил Алексей Романов.

Рассказать о том, в каких городах появятся новые клубы, гендиректор сети пообещал позднее.

Ранее DK.RU сообщал, что одним из новых клубов сети в 2023 г. станет Bright Fit в жилом районе «Изумрудный бор». Клуб будет построен совместно с компанией «УГМК-Застройщик».

В интервью DK.RU Алексей Романов рассказывал о модели отношений его компании с застройщиками:

Мы всегда выступаем в роли оператора, поскольку покупка помещения — это огромное вложение. Поэтому предпочитаем заходить в проекты на условии долгосрочной аренды (10 лет). В Екатеринбурге рынок новостроек достаточно зрелый, поэтому со многими девелоперами мы договариваемся на этапе проектирования ЖК. Они понимают: наличие фитнес-клуба в шаговой доступности — дополнительное преимущество в глазах покупателя при выборе квартиры.

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