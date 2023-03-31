Старейший туроператор России принял решение завершить деятельность

Компания специализировалась на поездках в Болгарию, Грецию, на Кипр, в Финляндию, Венгрию, Словакию, Индию, Израиль и Юго-Восточную Азию. На решение повлияла международная обстановка.

Туроператор «Солвекс» принял решение завершить деятельность в связи с отсутствием возможности исполнять обязательства по договорам. Компания работала в России с 1993 г., но решила закрыться, поскольку не может вести деятельность и расплатиться с клиентами по всем отмененным турам из-за международной обстановки.

«Солвекс» специализировалась на поездках в Болгарию а также организовывала туры в Грецию, на Кипр, в Финляндию, Венгрию, Словакию, Индию, Израиль и Юго-Восточную Азию.

По словам генерального директора туроператора Димитра Цонева, на ситуацию повлияло и решение Минэкономразвития РФ о том, что субсидий и отсрочки возврата средств за отмененные туры не будет:

В фонде персональной ответственности «Солвекса» 2,3 млн руб. Плюс 500 тыс. руб. фингарантий по внутреннему туризму в соответствии с договором со страховой компанией «Евроинс», он действует до 4 июля 2023 г.

Информацию о порядке возмещения ущерба туристам из средств фонда персональной ответственности и фингарантий туроператора разместят на сайтах ассоциации «Турпомощь» и компании «Евроинс». Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туроператоры могут вернуть туристам все средства за путевки, несостоявшиеся из-за пандемии и геополитической ситуации, в первой половине 2023 г.

Выездной туризм стал чем-то диковинным и непонятным. Несколько месяцев назад большинство могло его себе позволить, а теперь даже нет понимания — где можно отдохнуть, если не в России. Европейского направления как массового уже не существует. Тем не менее российские граждане продолжают ездить в Европу. О том, когда предположительно туристское сообщение между нашими странами заработает, рассказал в интервью DK.RU президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев.