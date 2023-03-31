Где дно? Объем автокредитования в Свердловской области упал на 21,5%

Показатели по автокредитованию за февраль даже хуже январских — минус 6,5%. Наступило время автомобилей с пробегом. Цены на них продолжают расти. Самый желанный бренд — Toyota.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в февраля 2023 г. объем автокредитования в регионе упал на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уральцы получили всего 1,4 тыс. кредитов на новые и подержанные машины.

Покупатели переориентируются на авто с пробегом. Это следует из данных по объему продаж: плюс 12,1% по сравнению с 2022 г. Средняя цена таких машин существенно выросла: на 13,7% (499 тыс. руб.) по сравнению с октябрем — декабрем 2022 г.

Рынок автомобилей с пробегом сегодня чувствует себя лучше, чем рынок новых авто, хотя и там есть позитивные тренды. На данный момент дилерам удалось наладить процесс пополнения склада автомобилей с пробегом во многом за счет выкупа с улицы, — говорит управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков (цитата по ЕАН).

Лидеры по объему продаж — Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV4. Замыкают топ-5 BMW X5 и Toyota Camry.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге выставлено на продажу здание, которое до 2022 г. занимал дилерский центр Hyundai «Lucky Motors». Владелец хочет получить за него 250 млн руб.

Напомним, что в Екатеринбург приехали «Москвичи» по цене однокомнатных квартир: электрическая версия — от 3,5 млн руб, бензиновая — от 1 млн 970 тыс. руб.