В Екатеринбурге выставлено на продажу здание автоцентра Lucky Motors

В 2022 г. производство бренда Hyundai в России было остановлено. В 2023 г. стало известно о его уходе из страны. В Екатеринбурге дилерский центр марки размещался на площади почти в 3 тыс. кв. м.

На портале «N1.Недвижимость» размещено объявление о продаже двухэтажного здания на ул. Селькоровской, 22, которое ранее занимал дилерский центр Hyundai «Lucky Motors».

Площадь объекта — 2,7 тыс. кв. м, высота потолков — 7 м. Внутри есть шоу-рум (629 кв. м), слесарный цех на девять постов, восемь подъемников и два поста мойки. Земельный участок площадью в 0,41 га находится в собственности.

Объект оценен в 250 млн руб.

Напомним, что 2022 г. стал катастрофическим для отечественного авторынка с точки зрения объемов продаж. Компания «Технологии доверия» (бывшее подразделение PWC в России) спрогнозировала, что в 2023 г. он вырастет на 7% до 670 тыс. штук, по оптимистичному сценарию — на 28% до 800 тыс. Но спектр выбора авто у российских покупателей весьма ограничен.

В феврале стало известно, что в Екатеринбург привезли «Москвичи» по цене однокомнатных квартир: электрическая версия — от 3,5 млн руб, бензиновая — от 1 млн 970 тыс. руб.

Ранее DK.RU сообщил, что весной по российским дорогам могут поехать автомобили из Ирана.