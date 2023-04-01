«Россия не изолируется». Владимир Путин утвердил концепцию внешней политики РФ

США названы главным проводником антироссийской линии, а исламская цивилизация — дружественной. Россия выступает за обеспечение уважения и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней политики, назвав его «взвешенным документом, который ляжет в основу наших практических действий в среднесрочной и на более отдаленную перспективу»:

Россия определяет себя как оплот русского мира и самобытную страну-цивилизацию, поддерживающую глобальный баланс.

В качестве первого интереса России во внешней политике указывается защита конституционного строя и территориальной целостности, а также развитие безопасного информационного пространства, сбережение народа России. В обновленном документе США названы главным проводником антироссийской линии. Угрозы безопасности России со стороны «недружественных» стран в концепции признаны «экзистенциальными».

Среди национальных задач России во внешней политике указаны: поддержание международного мира и безопасности, формирование добрососедства с сопредельными государствами, укрепление позиций в мировой экономике. Путин говорит, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, однако приоритетом гуманитарной политики России является противодействие русофобии. Россия выступает за обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей:

«Флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира. Мы считаем исламскую цивилизацию дружественной и будем укреплять всеобъемлющее взаимовыгодное сотрудничество с ней, а также с Китаем, Индией и странами Латинской Америки. Россия может использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и своих союзников».

Впервые концепция внешней политики России была утверждена в 1993 г., после чего ее неоднократно обновляли. Среди задач российской внешней политики в концепции 2016 г. указаны «сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе», а также «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами».

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