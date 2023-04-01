Минцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзя

Минобороны ранее анонсировало оповещение призывников в электронном виде. После этого удалить профиль на «Госуслугах» стало можно только очно, явившись в МФЦ.

Минцифры объяснило пропажу возможности удалить профиль на сайте госуслуг онлайн «участившимися взломами личных кабинетов», говорится в телеграм-канале ведомства. При этом там напомнили, что возможность отключить уведомления от госорганов по-прежнему есть в личном кабинете. А удалить профиль пользователя теперь можно только в МФЦ. «Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии», — добавили в ведомстве:

В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале.

Ранее 31 марта СМИ, в том числе ТАСС, обратили внимание, что на сайте и в приложении «Госуслуги» пропала кнопка удаления профиля. В службе поддержки порталу РБК сообщили, что «происходит некая ошибка технического формата». Ситуация с пропажей кнопки совпала с заявлением представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, призывников будут оповещать в электронном виде, рассказывал DK.RU. «При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», — сказал Цимлянский.

Позднее член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению, а удаление приложения или аккаунта будет означать уклонение от службы. Однако заявление Швыдкина опровергли в Госдуме и Совфеде. Так, глава конституционного комитета верхней палаты Андрей Клишас подчеркнул, что закона об этом нет и порядок вручения повесток останется прежним.