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Минцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзя

Минцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзя
Иллюстрация: rbc.ru

Минобороны ранее анонсировало оповещение призывников в электронном виде. После этого удалить профиль на «Госуслугах» стало можно только очно, явившись в МФЦ.

#НОВОСТИ

Минцифры объяснило пропажу возможности удалить профиль на сайте госуслуг онлайн «участившимися взломами личных кабинетов», говорится в телеграм-канале ведомства. При этом там напомнили, что возможность отключить уведомления от госорганов по-прежнему есть в личном кабинете. А удалить профиль пользователя теперь можно только в МФЦ. «Минцифры сообщает, что удаление аккаунта на Госуслугах не является уклонением от службы в армии», — добавили в ведомстве:

В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале. 

Ранее 31 марта СМИ, в том числе ТАСС, обратили внимание, что на сайте и в приложении «Госуслуги» пропала кнопка удаления профиля. В службе поддержки порталу РБК сообщили, что «происходит некая ошибка технического формата». Ситуация с пропажей кнопки совпала с заявлением представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, призывников будут оповещать в электронном виде, рассказывал DK.RU. «При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», — сказал Цимлянский.

Позднее член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин заявил, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению, а удаление приложения или аккаунта будет означать уклонение от службы. Однако заявление Швыдкина опровергли в Госдуме и Совфеде. Так, глава конституционного комитета верхней палаты Андрей Клишас подчеркнул, что закона об этом нет и порядок вручения повесток останется прежним. 

Автор: Андрей Широков
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