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Новые законы изменят жизнь россиян с 1 апреля

Новые законы изменят жизнь россиян с 1 апреля
Иллюстрация: realty.rbc.ru

Изменения экзаменов в автошколе, цифровой рубль, повышение социальной пенсии и новые платежи за коммунальные услуги — это лишь часть изменений, которые ждут россиян с 1 апреля 2023 г.

#НОВОСТИ

Собственникам жилья начнут приходить новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Насчитывать оплату будут по фактическому потреблению, но если в подъезде стоит счетчик, то платить за электроснабжение, уборку территории и работу лифта нужно будет по показаниям. 

На увеличение выплат детских пособий смогут претендовать родители детей от трех до семи лет, чей среднемесячный доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе. Также на 3,3% увеличат размер социальных пенсий. В результате размер выплат составит 10 193 руб. Социальная пенсия будет выплачиваться по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детям-сиротам до 18 лет или сиротам, обучающимся на очной форме, до 23 лет.

Тринадцать крупнейших российских банков начнут тестировать цифровой рубль, рассказывал DK.RU. Он будет равноценен обычному рублю — с его помощью можно будет оплачивать покупки и услуги, а также совершать переводы между физическими лицами, однако обналичить эти деньги станет невозможно. 

Изменения в апреле коснутся и сдачи экзаменов в автошколах. Теперь в практической части испытания выполнение упражнений на площадке заменит серия дополнительных заданий в черте города. Кроме того, вместо инструктора рядом с водителем будет сидеть сотрудник ГИБДД. 

Автор: Андрей Широков
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