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Совместное российско-китайское предприятие появится в Свердловской области

Совместное российско-китайское предприятие появится в Свердловской области
Иллюстрация: пресс-служба компании

Завод совместно с партнерами из Поднебесной планирует основать TDM Electric. По данным компании, предприятие начнет выпуск продукции в конце этого года и выйдет на полную мощность уже в 2025 году.

#КИТАЙ#НОВОСТИ

TDM Electric — российский производитель электроприборов. В городе Ревда Свердловской области компания зарегистрировала новое совместное предприятие с китайским производителем электротехнических товаров. По словам генерального директора TDM ELECTRIC Вадима Морозова, предприятие ООО «ТДМ УРАЛТЕХ», созданное на базе производственного комплекса TDM ELECTRIC, начнет выпуск продукции в конце этого года и выйдет на полную мощность уже в 2025 году.

Это будет высококачественная продукция с хорошей конкурентной ценой. На фоне колоссальных масштабов строительства в России, роста инвестиций в новые строительные проекты, а также ухода крупных европейских игроков с российского рынка, востребованность продукции ревдинского предприятия не вызывает сомнений,— подчеркнул гендиректор TDM Electric Вадим Морозов.

Общая площадь цехов будущего завода — более 10 тыс. кв. м, складского комплекса — 5 тыс. кв. м. По данным компании, будет создано 250 рабочих мест. Инвестиции в проект превысят 1,5 млрд руб. Ожидаемый годовой оборот завода в Ревде — 2,5 млрд руб.

TDM Electric — комплексный российский производитель и поставщик под собственной торговой маркой электро-, светотехнической и кабельно-проводниковой продукции для дома, офиса и предприятия. Ассортимент торговой марки насчитывает свыше 16 тыс. позиций.

Напомним, что TDM Electric в августе прошлого года анонсировала участие в строительстве производственно-логистического центра в Ревде. Компания инвестировала в его создание 1,5 млрд руб.

Производственно-логистический комплекс TDM ELECTRIC будет состоять из цехов площадью более 10 тыс. кв. м и технически оснащенного распределительного складского комплекса А-класса площадью 5 тыс. кв. м. Он станет распределительным центром для Большого Урала. Поэтапный запуск производственных мощностей был запланирован на первый квартал 2023 г.

«Свердловская область входит в десятку регионов с наиболее эффективным участием в нацпроекте «Жилье и городская среда». В 2021 г. в Уральском федеральном округе введено 7,6 млн кв. м. За пять месяцев 2022 г. показатель составил 3,06 млн кв. м, что на 37 % больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил директор по связям с общественностью и органами государственной власти TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин.

Сейчас у TDM ELECTRIC в УрФО более двух десятков официальных компаний-дистрибьюторов. В регион отпускается 10% общего объема продукции компании.  

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Автор: Татьяна Юстус
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