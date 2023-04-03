Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.04
77,32
84,11
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Летом в Екатеринбурге пройдет фестиваль цветников

Летом в Екатеринбурге пройдет фестиваль цветников
Иллюстрация: ru.freepik.com

Участие примут несколько коллективов. Пока известно о четырех. В программу фестиваля, которая рассчитана на все лето, входят также концерты и мастер-классы.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Этим летом в Екатеринбурге в честь его 300-летия пройдет фестиваль цветников «Еще цветочки!». Несколько творческих коллективов облагородят набережную Исети, это:

  • студия зеленых решений TRAVA DESIGN совместно с партнерами Институтом естественных наук УрФУ и Ботаническим садом УрО РАН, которая создаст экспериментальный цветник из аборигенных растений «Аутентичный луг»;
  • команда ландшафтных дизайнеров из ССЛОУ «Клевер» создаст проект «Цветочный бриз»;
  • участники от УГЛТУ с «Этюдом в небесных тонах»;
  • команда «ГеоглифУрал» создаст цветник-геоглиф из однолетних растений.

В рамках программы команды вместе с волонтерами создадут несколько участков с разными растениями, проведут мастер-классы, концерты и лектории.

«Программа рассчитана на все лето, а созданные цветники останутся и после его завершения. Это общественная инициатива. Она нашла понимание и отклик у представителей бизнеса, культурных сообществ, а также получила поддержку администрации Екатеринбурга», — цитируют «Моменты» одного из организаторов фестиваля Ирину Постовалову.

Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга возле храма Вознесения может появиться парящий мост, аналогичный тому, что размещен в столичном «Зарядье». Об этом стало известно в ходе обсуждения того, какие подарки бизнес готовится сделать Екатеринбургу в юбилейный год.

Как рассказали в департаменте экономики администрации, предприниматели примут активное участие в подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Сделать подарки городу планируют УГМК, Сбербанк, СКБ Контур, РСГ Академическое.

Сбер планирует инвестировать почти 100 млн руб. в реконструкцию светозвукового фонтана в Историческом сквере, его хотят сделать более мощным и современным. «Россети Урал» задумали благоустроить парк Чкалова, который находится на Юго-западе Екатеринбурга, потратить на его озеленение планируется почти 30 млн руб.

Союз оборонных отраслей готов профинансировать возведение новых стел на въезде в Екатеринбург, которые будут посвящены юбилею. Совет предпринимателей и застройщиков заявляет о возможности благоустройства небольших скверов в черте города.

Читайте также на DK.RU: На набережной Исети появится огромный сад по проекту Тимура Абдуллаева.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Новые законы изменят жизнь россиян с 1 апреляНовые законы изменят жизнь россиян с 1 апреля
  • «Искусственный интеллект превзошел человеческий»: Илон Маск выступил против AI«Искусственный интеллект превзошел человеческий»: Илон Маск выступил против AI
  • Рост цен до 40%. В России вновь стало дорого покупать обувь и одеждуРост цен до 40%. В России вновь стало дорого покупать обувь и одежду
  • Минцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзяМинцифры: участились взломы личных кабинетов на Госуслугах, поэтому удалить профиль нельзя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.