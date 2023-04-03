Летом в Екатеринбурге пройдет фестиваль цветников

Участие примут несколько коллективов. Пока известно о четырех. В программу фестиваля, которая рассчитана на все лето, входят также концерты и мастер-классы.

Этим летом в Екатеринбурге в честь его 300-летия пройдет фестиваль цветников «Еще цветочки!». Несколько творческих коллективов облагородят набережную Исети, это:

студия зеленых решений TRAVA DESIGN совместно с партнерами Институтом естественных наук УрФУ и Ботаническим садом УрО РАН, которая создаст экспериментальный цветник из аборигенных растений «Аутентичный луг»;

совместно с партнерами и Ботаническим садом УрО РАН, которая создаст экспериментальный цветник из аборигенных растений «Аутентичный луг»; команда ландшафтных дизайнеров из ССЛОУ «Клевер» создаст проект «Цветочный бриз»;

создаст проект «Цветочный бриз»; участники от УГЛТУ с «Этюдом в небесных тонах»;

с «Этюдом в небесных тонах»; команда «ГеоглифУрал» создаст цветник-геоглиф из однолетних растений.

В рамках программы команды вместе с волонтерами создадут несколько участков с разными растениями, проведут мастер-классы, концерты и лектории.

«Программа рассчитана на все лето, а созданные цветники останутся и после его завершения. Это общественная инициатива. Она нашла понимание и отклик у представителей бизнеса, культурных сообществ, а также получила поддержку администрации Екатеринбурга», — цитируют «Моменты» одного из организаторов фестиваля Ирину Постовалову.

Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга возле храма Вознесения может появиться парящий мост, аналогичный тому, что размещен в столичном «Зарядье». Об этом стало известно в ходе обсуждения того, какие подарки бизнес готовится сделать Екатеринбургу в юбилейный год.

Как рассказали в департаменте экономики администрации, предприниматели примут активное участие в подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Сделать подарки городу планируют УГМК, Сбербанк, СКБ Контур, РСГ Академическое.

Сбер планирует инвестировать почти 100 млн руб. в реконструкцию светозвукового фонтана в Историческом сквере, его хотят сделать более мощным и современным. «Россети Урал» задумали благоустроить парк Чкалова, который находится на Юго-западе Екатеринбурга, потратить на его озеленение планируется почти 30 млн руб.

Союз оборонных отраслей готов профинансировать возведение новых стел на въезде в Екатеринбург, которые будут посвящены юбилею. Совет предпринимателей и застройщиков заявляет о возможности благоустройства небольших скверов в черте города.

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