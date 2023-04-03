К проекту Большая уральская тропа присоединилась Башкирия

В следующем году трек по Башкортостану длиной 300 км будет пройден, промаркирован и оцифрован. Руководитель проекта рассказал, где он пройдет и что еще планируется сделать на этом отрезке.

В 2024 г. трек Большой уральской тропы на территории Республики Башкортостан длиной около 300 км будет пройден, промаркирован и оцифрован. Такое решение было принято на встрече руководителя АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслава Пестрикова с бизнес-шерифом Белорецкого района Республики Башкортостан Андреем Гревцевым, общественным деятелем, советником главы администрации Белорецкого района по туризму Риной Гринберг и владельцем гостевых домов «Дом61» в селе Николаевка Айратом Хамитовым.

На встрече Вячеслав Пестриков также рассказал о проекте Большая уральская тропа, о перспективах развития маршрута в Башкирии, о планах на 2023 г. и стыковке летом этого года челябинского и башкирского отрезков на вершине горы Большой Иремель. Обсудили сотрудничество в сфере развития туризма в районе.

Сейчас предстоит работа по детальному изучению трека, формированию пула предпринимателей туристической отрасли, ревизия туристической и транспортной инфраструктуры, находящейся в районе прохождения межрегионального маршрута. После этого будет организована повторная встреча для презентации Большой уральской тропы главе администрации Белорецкого района РБ Андрею Иванюте.

Как рассказал Вячеслав Пестриков, сегодняшний проект трека Большой уральской тропы сформирован так, что после горы Иремель он идет до города Белорецк и далее в обход Белорецка уходит на юго-восток в сторону Банного.

Скорее всего, будет принято решение, что трек до Банного и Абзаково станет радиальным маршрутом, а основной трек национальной тропы Большая уральская тропа после Белорецка пойдет на юго-запад в сторону Каги и Старосубхангулово, дальше в Шульган-Таш, если это будет возможно, а потом через Мурадымовское ущелье в Оренбургскую область на Долгие горы, — отметил он.

Напомним, что БУТ проходит по территории Большого Урала через Пермский край, Свердловскую, Челябинскую области и республику Башкортостан. Ее длина 1800 км. Она позиционируется как самая протяженная горная тропа в России.

В этом году также начинается сотрудничество по данному проекту с властями Челябинской области. Трек здесь составляет 600 км.

«Постараемся в этом году пройти его весь, параллельно закончив маркировку тропы в Свердловской области. То есть эти отрезки будут пройдены, проверены, записаны в электронном виде в формате GPX и промаркированы метками на деревьях», — рассказал Вячеслав Пестриков DK.RU.

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