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$13 млрд с начала года: российские миллиардеры стали еще богаче

$13 млрд с начала года: российские миллиардеры стали еще богаче
Иллюстрация: smartik.ru

Долларовыми миллиардерами на данный момент являются 22 россиянина, а их совокупное состояние оценивается в $276,7 млрд. Им удалось «отыграть» $13,17 млрд за первую четверть 2023 г.

#НОВОСТИ

Богатейшие россияне с начала 2023 г. стали еще богаче, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index («Индекс миллиардеров», проект агентства Bloomberg), который регулярно рассчитывает состояние предпринимателей на основе данных о стоимости акций подконтрольных им компаний. По информации Bloomberg Billionaires Index, долларовыми миллиардерами на данный момент являются 22 россиянина, а их совокупное состояние оценивается в $276,7 млрд.

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $13,17 млрд с начала 2023 г. Богатейшим россиянином, согласно версии американского издания, является один из основных владельцев «Норильского никеля» Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на $448 млн и составило $29 млрд. На втором месте — совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, состояние которого увеличилось на $1,65 млрд и составило $26,3 млрд. Замыкает тройку богатейших российских бизнесменов бенефициар Группы НЛМК (основной актив — Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин: его состояние с начала года увеличилось на $1,17 млрд и составило $21 млрд.

Ранее Bloomberg сообщал, что богатейшие российские бизнесмены за год военного конфликта России и Украины потеряли $67 млрд. Как рассказывал DK.RU, антирейтинг возглавил миллиардер Алексей Мордашов, чье состояние за этот период уменьшилось $6,7 млрд.

Автор: Андрей Широков
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