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В центре Екатеринбурга откроется бутик с продукцией 100 российских дизайнеров

В центре Екатеринбурга откроется бутик с продукцией 100 российских дизайнеров
Иллюстрация: momenty.org

В мультибрендовом бутике, расположенном рядом с городской администрацией, будет представлена одежда, аксессуары и предметы искусства. Презентация модной площадки состоится 5 апреля.

#МОДА#НОВОСТИ

Бутик BRAND HOUSE находится на ул. 8 Марта 8Б. На площади в 1000 кв. м будут представлены работы более сотни российских дизайнеров. В честь открытия на модной площадке состоится вечеринка для блогеров и представителей местной модной тусовки, сообщают «Моменты».

Напомним, после 24 февраля 2022 г. об уходе из России объявили десятки иностранных брендов. На место европейских марок пришли компании из Турции, стран СНГ, Китая. Список потерь и приобретений — на DK.RU.

Ранее DK.RU сообщил о росте цен на обувь, одежду и текстильную продукцию. Сильнее всего подорожали постельное белье (+41,8%) и ветровки (+17%). Кеды подорожали на 20,4%, до 2,8 тыс. руб., сандалии — на 19,5%, до 1,9 тыс. руб., туфли — на 17,3%, до 2,5 тыс. руб.  

Автор: Виктория Говорковская
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