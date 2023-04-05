«Мы устали кричать в пустоту». В Екатеринбурге может закрыться приют для хаски
Его организаторы сообщают, что склоняются к такому решению из-за проблем в самой системе зоозащиты Екатеринбурга. Из-за них уже закрылись два приюта, ставшие легендарными — Мопсодом и Стафкоманда.
«Я хочу закрыть проект», — написала руководитель фонда и приюта HuskyEkb Анастасия Кудрявцева в социальных сетях.
«Мы годами молча наблюдали, как в зоозащитной сфере происходит полная подмена понятий. Как не прощаясь уходит эпоха зоозащитников, ставивших ответственность за жизнь во главу своей деятельности, потому что устали кричать в пустоту. Как болезненное собирательство обществом приравнивается к помощи, как ежедневно десятки бездомных животных превращаются в заложников спасателей ради сбора средств, как сотни собак и кошек везут в псевдоприюты, не имеющие никаких условий для их содержания, где много лет эти бедные животные будут отбывать свой срок, пока их фото просто не удалят из соцсетей и они не пополнят ряды без вести пропавших», — говорится в обращении к подписчикам.
Работать дальше в этой системе я не могу. Не могу молча наблюдать, как люди, на чьи принципы мне хотелось равняться, устают от борьбы с ветряными мельницами и уходят. Уходит Мопсодом. Лучшее место за всю историю для содержания маленьких собак, самый надёжный и ответственный куратор из всех знакомых мне. Уходит Стафкоманда. Единственная профильная команда, оказывающая качественную помощь собакам этой группы, много лет тянувшая самых непопулярных собак вопреки всему, — добавляет спикер.
Организаторы приюта HuskyEkb также сообщают, что на содержании у них на данный момент находится 80 собак. Прием новых животных они приостанавливают и «берут курс на закрытие». Приют может быть передан новому руководству, если найдутся желающие.
«Сегодня я больше не способна играть в толерантность и сохранять нейтралитет, не способна писать нейтральные посты и закрывать глаза на страдания животных, попадающих в систему помощи, сотни из которых никогда из нее не выйдут, без следа растворившись в недрах социальных сетей. Помогая — не навреди! Главный принцип, сегодня утративший силу», — говорит Анастасия.
Последней каплей, вынудившей основательницу приюта заявить о закрытии, стали «тонны грязи, которые лились на ее команду»:
За эти годы было прожито много страшных моментов. Чума, которую еще не умели лечить по новым схемам. Стройка в пандемию, на грани полного морального истощения. Долг за землю в пять миллионов и новая стройка на фоне тяжелейшей ситуации в стране. Пожар, перечеркнувший весь труд. И каждый раз мы говорили себе, что надо идти вперед, и благодаря тому, что у меня лучшая в мире команда и у нас лучшие подписчики, мы вставали и шли. На нас, и на меня лично, в глаза и за спиной лились тонны грязи — мы это знали и учились игнорировать. Но у каждого человека где-то есть предел, и, видимо, мой личный предел наступил.
Мы уже писали о том, что в Екатеринбурге сложилась сложная ситуация с приютами для животных. В ночь на 21 марта произошел пожар в частном приюте для животных «Надин ковчег». Там жили более 100 собак и кошек. Единственный в Екатеринбурге муниципальный приют также сообщает о серьезных проблемах.
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