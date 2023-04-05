«Мы устали кричать в пустоту». В Екатеринбурге может закрыться приют для хаски

Его организаторы сообщают, что склоняются к такому решению из-за проблем в самой системе зоозащиты Екатеринбурга. Из-за них уже закрылись два приюта, ставшие легендарными — Мопсодом и Стафкоманда.

«Я хочу закрыть проект», — написала руководитель фонда и приюта HuskyEkb Анастасия Кудрявцева в социальных сетях.

«Мы годами молча наблюдали, как в зоозащитной сфере происходит полная подмена понятий. Как не прощаясь уходит эпоха зоозащитников, ставивших ответственность за жизнь во главу своей деятельности, потому что устали кричать в пустоту. Как болезненное собирательство обществом приравнивается к помощи, как ежедневно десятки бездомных животных превращаются в заложников спасателей ради сбора средств, как сотни собак и кошек везут в псевдоприюты, не имеющие никаких условий для их содержания, где много лет эти бедные животные будут отбывать свой срок, пока их фото просто не удалят из соцсетей и они не пополнят ряды без вести пропавших», — говорится в обращении к подписчикам.

Работать дальше в этой системе я не могу. Не могу молча наблюдать, как люди, на чьи принципы мне хотелось равняться, устают от борьбы с ветряными мельницами и уходят. Уходит Мопсодом. Лучшее место за всю историю для содержания маленьких собак, самый надёжный и ответственный куратор из всех знакомых мне. Уходит Стафкоманда. Единственная профильная команда, оказывающая качественную помощь собакам этой группы, много лет тянувшая самых непопулярных собак вопреки всему, — добавляет спикер.

Организаторы приюта HuskyEkb также сообщают, что на содержании у них на данный момент находится 80 собак. Прием новых животных они приостанавливают и «берут курс на закрытие». Приют может быть передан новому руководству, если найдутся желающие.

«Сегодня я больше не способна играть в толерантность и сохранять нейтралитет, не способна писать нейтральные посты и закрывать глаза на страдания животных, попадающих в систему помощи, сотни из которых никогда из нее не выйдут, без следа растворившись в недрах социальных сетей. Помогая — не навреди! Главный принцип, сегодня утративший силу», — говорит Анастасия.

Последней каплей, вынудившей основательницу приюта заявить о закрытии, стали «тонны грязи, которые лились на ее команду»:

За эти годы было прожито много страшных моментов. Чума, которую еще не умели лечить по новым схемам. Стройка в пандемию, на грани полного морального истощения. Долг за землю в пять миллионов и новая стройка на фоне тяжелейшей ситуации в стране. Пожар, перечеркнувший весь труд. И каждый раз мы говорили себе, что надо идти вперед, и благодаря тому, что у меня лучшая в мире команда и у нас лучшие подписчики, мы вставали и шли. На нас, и на меня лично, в глаза и за спиной лились тонны грязи — мы это знали и учились игнорировать. Но у каждого человека где-то есть предел, и, видимо, мой личный предел наступил.

в этом приюте произошел пожар. Сгорело новое помещение для собак, строительством которого занимался благотворительный фонд «Счастье в дом». Это случилось буквально за две недели до его открытия. Причиной, по мнению хозяев, могла стать неисправная проводка. Питомцы не пострадали. Напомним, летом прошлого года. Сгорело новое помещение для собак, строительством которого занимался благотворительный фонд. Это случилось буквально за две недели до его открытия. Причиной, по мнению хозяев, могла стать неисправная проводка. Питомцы не пострадали.

Мы уже писали о том, что в Екатеринбурге сложилась сложная ситуация с приютами для животных. В ночь на 21 марта произошел пожар в частном приюте для животных «Надин ковчег». Там жили более 100 собак и кошек. Единственный в Екатеринбурге муниципальный приют также сообщает о серьезных проблемах.

Читайте также на DK.RU о ситуации с псевдоприютами, где «деньги пилят, а собак убивают». Об этом в интервью рассказала основатель и директор Благотворительного Фонда «ЗООзащита» Анна Вайман.