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За две недели на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга» подано 114 заявок

За две недели на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга» подано 114 заявок
Автор фото: Алиса Дружинина. Иллюстрация: DK.RU

Желающих много, но некоторые отказываются, когда узнают условия конкурса. Организаторы рассказали, как идет отбор конкурсантов и напомнили условия, про которые чаще всего не знают или забывают.

#НОВОСТИ

Во второй половине марта стартовал прием заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга». На него заявилось уже более 100 человек. При этом организаторы отмечают, что число желающих стремительно растет.

Напомним, что участниками данного конкурса в этом году могут стать владельцы малых и микропредприятий, а также самозанятые. Количество номинаций по сравнению с прошлым годом выросло в два раза.

Организаторами выступают администрация города и Екатеринбургский центр развития предпринимательства. Организаторы конкурса рассказали, что на текущий момент подано 114 заявок на участие в конкурсе, в том числе по номинациям:

  • IT-бизнес  10%;
  • Бизнес в сфере услуг  27%;
  • Стартап  9%;
  • Интернет-торговля  4%;
  • Horeca  3%;
  • Производственный бизнес  13%
  • Инновационное предприятие  4%
  • Самозанятость  13%
  • Строительный бизнес  3%
  • Торговое предприятие  9%
  • Прорыв года  2%

Организаторы премии хотели бы обратить внимание на некоторые нюансы, с которыми столкнулись в ходе приема заявок, из-за чего некоторым участникам пришлось отказаться от участия.

«Некоторые участники отказываются от конкурса, потому что не прочитали на сайте, что он проходит в Екатеринбурге, не обратили внимание, что по условиям конкурса участник должен проработать на рынке больше года, участие в данном конкурсе не подразумевает получение денег от государства, заявившийся должен иметь обороты или выручку, но не более 800 млн руб. в год и должен быть готов заполнить форму с данными для оценки результатов. Хотел принять участие предприниматель, у компании которого оборот шесть миллиардов рублей, пришлось отказать»,  рассказали организаторы. Также они подчеркнули, что конкурс бесплатный.

Стали поступать письма от банков и коммерческих компаний о партнерской поддержке премии, что стало возможным в этом году. Предложения принимаются на почту: reception@ekbiznes.ru.

Напомним, что подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте предпринимательгода-екб.рф до 15 апреля. Конкурсанты могут заявиться в одну из 11 номинаций, победитель в каждой из которых выявляется большинством голосов членов комиссии.

Читайте также о конкурсе в интервью с Евгением Копеляномом на DK.RU«Я думаю, каждый номинант — это бизнес с историей успеха, которая вдохновляет других».

Автор: Татьяна Юстус
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