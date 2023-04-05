Федеральных чиновников проверят на адекватность и «эмоциональный климат»

По словам правительственных источников, более 30 тыс. человек «некорректно вели себя в соцсетях», подписывались на сторонников Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов).

Близкий к администрации президента собеседник газеты «Ведомости» рассказал, что более 2 млн чиновников федеральных ведомств стали объектами мониторинга эмоционального состояния. Ответственные за информационно-политическую работу, в том числе за «эмоциональный климат», заместители, по данным газеты, есть в 31 федеральном ведомстве. По словам источника, планируется расширить эту работу еще на 25 ведомств, до 56. Большая часть этих ведомств гражданские.

Один из источников издания уточнил, что следить за «эмоциональным климатом» в федеральных органах власти начали с весны 2022 г. Такая обязанность, по его словам, закреплена за ответственными заместителями руководителей федеральных ведомств. Собеседник газеты отметил, что на сотрудников федеральных госорганов возлагается особая надежда во время избирательной кампании в 2023 и 2024 гг. В федеральных органах власти в регионах также появятся ответственные за идеологическое направление. Штабы, которые позволяют донести «верные сигналы» до людей на местах, работают во время каждой выборной кампании.

Проведенная проверка выявила 33 тыс. человек, или 1,5%, которые допускали неподобающие им действия в социальных сетях, нарушая нормы служебного поведения. Например, подписывались на сторонников Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

По словам руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина, на госслужбе карьерные чиновники «получают полномочия от избранного руководителя, за программу и политические приоритеты которого голосовали граждане», поэтому должны придерживаться определенных этических норм. Он добавил, что такие нормы охватывают и «публичную демонстрацию собственной политической позиции». «Довольно странно с 10 до 18 находиться в служебном кабинете какого-либо органа власти, а личное время посвящать оппозиционной деятельности», — добавили они.

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