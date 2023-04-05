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Уральское предприятие презентовало электросноуборды собственного производства

Уральское предприятие презентовало электросноуборды собственного производства
Иллюстрация: ТГ-канал «Цифровой замгубернатора»

На предприятии также собирают электрокатамараны, свою модель снегохода и многое другое.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Торгово-промышленна группа РИВАЛЬ презентовала главе Белоярского ГО Григорию Вихареву и заместителю губернатора Свердловской области Дмитрию Ионину электросноуборды и электрокатамараны собственного производства, свою модель снегохода и многое другое. Об этом в своем ТГ-канале рассказал Дмитрий Ионин.

Уральское предприятие презентовало электросноуборды собственного производства 1

«На фото не очередная разновидность самокатов, как можно подумать, а электросноуборд — разработка торгово-промышленной группы РИВАЛЬ. В 2006 году они начинали со стальной защиты картеров для автомобилей, а сегодня уже стали крупным экспортёрами сотен позиций: защиты, амортизаторы, навесное и силовое оборудование, литий-ионные батареи», — рассказал Дмитрий Ионин.

В конце прошлого года предприятие открыло новую площадку в Косулино (Белоярский район). На земельном участке в 1,5 тыс.кв.м расположились трубообработка, механообработка и склад.

«С Мининвестразвития отрабатываем возможные меры поддержки, а с Департаментом туризма и УК ТРК Свердловской области помощь в работе с предприятиями туриндустрии, которым могут быть интересными такие сноуборды и катамараны», — добавил цифровой замгубернатора.

Ранее мы публиковали три истории предпринимателей, которые несмотря на сложности последних лет, развивают свои проекты и находят новые рынки сбыта, в том числе за рубежом.

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Автор: Татьяна Юстус
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