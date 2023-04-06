В России всплеск инфекционной заболеваемости. Свердловская область в числе лидеров

Резкий рост показали ВИЧ, сифилис и туберкулез. Причиной, по мнению экспертов, могло стать ужесточение правил сбора статистических данных, а не фактический рост распространения инфекции.

В январе 2023 г. сифилисом в России заболели минимум 2,6 тыс. человек — это на 71% больше, чем за первый месяц прошлого года. Статистика основана на отчетах Роспотребнадзора. Об этом сообщает портал Medvestnik.ru.

Рост показали и другие социально значимые заболевания. Так, например, количество заразившихся гонококковой инфекцией к январю 2022 г. выросло на 19%: зарегистрировано 900 случаев заражения. Количество впервые выявленного туберкулеза выросло на 10% (у 2,9 тыс. чел), ВИЧ — на 20% (у 4,4 тыс.). Единственной болезнью, не показавшей рост, стал педикулез, но за минувший год выявлять его реже не стали (-0,1%).

Половина всех выявленных случаев ВИЧ-инфекции пришлась на 13 регионов: Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую, Кемеровскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую и Челябинскую области. Данных о количестве инфицированных по субъектам Росстат не приводит.

Резко выросло количество заражений и другими инфекционными болезнями, которые медики не относят к разряду социально значимых. Например, заболеваемость острым гепатитом выросла на 45%. Количество заболевших коклюшем увеличилось в 4,6 раза, корью — в 40: в январе 2022 г. зарегистрировано четыре случая, в январе 2023 г. — 161.

Эксперты считают, что причиной такой статистики могло стать ужесточение требований к медицинским работникам подавать данные от таких пациентах в срок. Так прокомментировал ситуацию глава герпес-центра МНОЦ МГУ Георгий Викулов.

Не исключено также неожиданное влияние коронавируса: по данным вскрытий в инфекционных больницах мы видим большую распространенность реактивированных форм разных герпес-вирусных инфекций у пациентов, перенесших COVID-19. Это может вызывать рост некоторых генитальных болезней, — отметил он, цитата по Medvestnik.ru.

Что касается международной статистики, Россия по итогам 2021 г. вошла в ТОП-5 стран по числу новых случаев ВИЧ: по данным UNAIDS (подразделение ООН по ВИЧ/СПИД) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, было выявлено 3,9% всех новых случаев. Это больше, чем в некоторых африканских странах.

Однако, по заявлениям Российского Минздрава, данные «не соответствуют действительности» и являются «очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны».

Напомним, в феврале текущего года в Екатеринбурге выявлено сразу три случая кори среди детей, эпидемиологический очаг зарегистрирован в Железнодорожном районе города. По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, все три случая заболевания зафиксированы в одной семье, первый заболевший недавно приехал из Таджикистана. Сейчас один диагноз уже подтвержден лабораторно, еще два остаются в работе.

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