С 15 апреля в Екатеринбурге стартует приемная кампания в школы искусств

37 городских школ дополнительного образования ждут маленьких артистов, музыкантов, танцоров, вокалистов и художников. Конкурс здесь всегда очень высокий. Рассказываем, как подать заявление.

С 15 апреля по 25 мая 2023 г. будет проходить приемная кампания по зачислению в первые классы дополнительного творческого образования в городских школах искусств Екатеринбурга. Родители могут подать заявление в одну из школ следующими способами:

Обратиться в нужную школу, предварительно ознакомившись с информацией о ней на сайте учебного заведения;

Через отделение ЦМУ (только до конца апреля). Информация об адресах и график приема заявлений на сайте: цму.екатеринбург.рф в разделе «Отделения»;

Через отделения МФЦ, более подробная информация на сайте mfc66.ru.

После подачи заявления следует индивидуальный творческий отбор, который проведут специалисты приемной комиссии. О сроках проведения индивидуального отбора родителям сообщат дополнительно. Поэтому торопиться с подачей заявления не стоит — это можно сделать в любое удобное время с 15 апреля по 25 мая 2023 г.

Вся необходимая информация, в том числе информация о количестве бюджетных мест, необходимых документах, вступительных испытаниях размещена на сайтах творческих школ Екатеринбурга. Кроме специализированных предпрофессиональных программ, сегодня в них действуют дополнительные программы общего развития детей. Учреждения самостоятельно принимают решение о приеме документов на эти программы в период с 15 апреля по 31 августа. Информация об этом также размещается на сайтах и информационных стендах школ искусств.

Сегодня в Екатеринбурге работают 37 школ искусств, творческим профессиям в них обучаются более 18 тыс. детей. В числе предпрофессиональных и общеразвивающих программ: вокальное, исполнительское искусство, хореография, театр, живопись, графика, дизайн и другие. О большой востребованности детских школ искусств в нашем городе говорит неизменно высокий конкурс на поступление, который по самым популярным направлениям может достигать 19 человек на место.

Напомним, в этом году в первый класс общеобразовательных учебных заведений пойдут 23 тыс детей. Подать заявление можно через портал Госуслуг или МФЦ, можно отправить заказным письмом по почте или лично прийти в школу в часы работы приемной комиссии.

Для подтверждения зачисления родитель должен предоставить паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если ребенок находится под опекой — документ, подтверждающий опеку). Документы можно принести в школу или загрузить их сканы на сайте Госуслуг.

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