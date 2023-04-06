В Екатеринбурге может появиться авиахаб для иранских туристов

Хаб будет переправлять потоки из Ирана в Турцию и обратно. У иранских туристов появится возможность побывать на Урале. Однако перелет из Екатеринбурга до Турции в этом году удлинился и подорожал.

В этом году в Кольцово планируется организовать хаб для иранских туристов, летящих в Турцию. Об этом рассказал глава международного туристического агентства Travok Мохаммад Валимирза. По его словам, хаб позволит иранцам больше узнать о России, и в частности о Екатеринбурге.

Главная наша цель на 2023 год — сделать большой авиахаб, базирующийся в Екатеринбурге, который бы принимал гостей из Тегерана, Ирана и дальше формировал их отправку в Анталью или Аланию в Турции, получается трехстороннее (сотрудничество — «Ъ-Урал»): Иран, Екатеринбург и Турция, — рассказал Мохаммад Валимирза.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев подтвердил, что интерес к Екатеринбургу растет и, возможно, это станет основанием для формирования авиахаба.

Стоит отметить, что стоимость пакетного тура в Турцию для уральцев выросла на 30% в том числе в связи с тем, что увеличились время перелета и стоимость перевозки.

Как заявила на пресс-конференции руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанна Гареева, стоимость пакетного тура в этом году для уральских туристов на отдых в Турции выросла на 30%.

«Стоимость турпакета возросла — рост составил 25-30%. Это обусловлено ростом стоимости перевозки: выросла стоимость топлива и увеличилась длительность полетов», — прокомментировала Гареева, цитата по «Ъ-Урал».

Она отмечает: если раньше на полет из Москва в Анаталью уходило 2 часа 50 или 3 часа 10 минут, то сейчас время в полете составляет 4 часа 40 минут либо 5 часов.

Ранее сообщалось, что Тегеран отменит визы для всех поездок между Ираном и Россией. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали.

Иран открыт для российских туристов, которым надо дать, по его словам, возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой этой страны. В Иране готовы обеспечить туристам из России высокий уровень безопасности. Джалали напомнил, что с января 2023 г. в Иране отменены визы для тех, кто приезжает в рамках групповых туристических поездок.

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