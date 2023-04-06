X5 Group закрыл последний гипермаркет «Карусель»

Компания учитывала значительное изменение потребительского поведения, а также мировой опыт, при этом у последней закрывшейся точки в Белгороде отмечалась положительная EBITDA.

Президент X5 Group Екатерина Лобачева рассказала, что крупнейший российский продовольственный ритейлер закрыл последний гипермаркет «Карусель». Закрывавшиеся магазины даже демонстрировали положительные финансовые результаты, однако учтя мировой опыт и значительное изменение потребительского поведения, компания приняла решение о закрытии.

По словам Лобачевой, за последние годы российский потребитель сильно изменился. После эпидемии COVID-19 это «разумность выбора» и уход в онлайн-покупки. Также у пользователя сократились покупки впрок, т.к. это не соответствует принципу разумного потребления. Кроме того, с каждым годом увеличивается тренд покупок готовой еды, особенно в крупных городах. Основной покупатель такой продукции — люди до 45 лет.

Первый магазин «Карусель» открылся в 2004 г. в Санкт-Петербурге. В 2008 г. компания X5 Retail Group приобрела «Карусель» за почти $940 млн. В 2019 г. компания начала трансформацию сети.

В последние годы продуктовый ритейл раз за разом переживает сложности. В этом месяце поставщики испытывают нехватку некоторых продуктов и стремительный рост цен, рассказывал DK.RU. Так, основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. Сети как могут сдерживают рост цен на полке с учетом востребованности крупы.