В России не хватает рыбы, а цены на рис снова взлетят до 30%

Все основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. Сети как могут сдерживают рост цен на полке с учетом востребованности крупы.

Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко сказал, что из-за поздней уборки качество текущего урожая риса несколько хуже прошлогоднего, пишет Forbes. С учетом действующего запрета на экспорт риса из России запасов для обеспечения внутреннего рынка достаточно, а предпосылок для роста оптовых цен нет. В ближайшую неделю Союз ожидает снижения оптовых цен на рис. Ну, а пока производители уже уведомили торговые сети о повышении цен на рисовую крупу, оно составит 10-30% в зависимости от производителя.

В Краснодарском крае весной 2022 г. произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона. По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков в крае сократилась с 119 000 га до 92 000, а валовый сбор риса снизился на 24%, до 650 000 т.

Уведомления о повышении цен на рис уже получили в «Ленте». Представитель сети сказал, что они находятся на рассмотрении, но ритейлер не готов «транслировать повышение цен на потребителя». В другой торговой сети сообщили, что два производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8–19%. Еще в одной крупной сети подтвердили, что все основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. Сети как могут сдерживают рост цен на полке с учетом востребованности крупы, отметил представитель этого ритейлера.

По данным «Руспродсоюза», на середину марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64 130 руб. за тонну против 51 600 руб. годом ранее и 63 700 руб. — в феврале 2023 г. Собеседник из числа производителей отметил, что рост цен может привести к снижению спроса на российский рис и переключению части потребителей на гречку.

Вместе с тем Минсельхоз 20 марта предложил исключить из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса цель по достижению среднедушевого потребления рыбы в России не менее 25 кг. Минсельхоз предлагает скорректировать эти цели, оставив в новой редакции только пункт, который касается поддержания уровня самообеспеченности. Пересматриваемая госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса», которая определяет приоритеты и цели госполитики в этом направлении, была утверждена еще в 2014 г. Дмитрием Медведевым.

О том, что в ближайшие годы потребление рыбы в России на фоне сложностей в экономике может снизиться на 5–7% на человека в год, предупреждало и Национальное рейтинговое агентство. По прогнозу экспертов, в структуре спроса снизится доля лососевых, что обусловлено ростом цен. По данным экспертов, средняя цена лососевых в 2022 г. выросла на 25% год к году, впервые в истории превысив 1 тыс. руб. за 1 кг в апреле, тогда как цены на мороженую белую рыбу растут сопоставимо с инфляцией. Более 80% россиян покупают рыбу или рыбные продукты один раз в месяц или чаще. Но почти треть россиян просто не могут себе позволить покупку рыбы. К снижению количества рыбы в рационе потребителей до 16 кг привели самые низкие за последние три года поставки рыбы на внутренний рынок в 2022 г. Сокращение поставок эксперты объясняют уменьшением вылова у российских рыбаков и производства на 3,5%, снижением импорта рыбной продукции (минус 30%) и ростом экспорта (плюс 9%). Наиболее сложная ситуация, по словам эксперта, складывается с лососевыми. В 2022 г. вылов диких тихоокеанских лососей упал на 45% относительно 2021 г. (всего было добыто около 300 тыс. т). Раньше эти объемы закрывались в том числе за счет импортной семги и форели, которые поставлялись с Фарерских остров, из Турции, Чили и других стран, но в 2022 г. поставки лососей из-за рубежа снизились на 25%. В результате образовался дефицит и цены в рознице выросли.

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