Предпринимателей и банкиров освободят от уголовной ответственности. Только заплати

Новый закон расширяет перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения, если бизнесмены совершили преступление впервые и полностью возместили вред.

Законопроект, расширяющий права предпринимателей и банкиров по уходу от уголовной ответственности по некоторым статьям УК РФ, приняла в третьем чтении Госдума РФ. Новый закон расширяет перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения. К ответственности не будут привлекать за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 171 УК), незаконную банковскую деятельность (ст. 172), и ст. 193 — уклонение от репатриации валютной выручки.

Новые правовые нормы, регулирующие деятельность предпринимателей, прокомментировали эксперты Главбух Ассистент. За совершение этих преступлений впервые, даже если причинен ущерб в особо крупном размере, предпринимателей не накажут при условии, что они в полном объеме возместят вред потерпевшей стороне и перечислят в госказну двойную сумму ущерба. То есть общий объем выплат в три раза превысит доход, которые получил преступник в результате своей незаконной деятельности.

Ранее в РФ приняли закон, который освобождает от уголовной ответственности бизнесменов при уплате всех недоимок по налогам. Поправки в закон призваны снизить негативные последствия для экономики РФ в условиях санкций. Такую же цель преследует и еще одна инициатива законодателей — повысить вдвое лимиты ущерба при уклонении от уплаты налогов, которые являются основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Российский союз предпринимателей предложил декриминализировать 10 статей УК РФ, рассказывал DK.RU. Инициативы сформированы по итогам форума «Защита бизнеса от уголовного и административного давления: состояние и задачи». В пункте первом РСПП предлагал декриминализировать 10 статей УК РФ, таких как незаконное предпринимательство (ст. 171), перевод иностранной валюты или валюты РФ на счета нерезидентов по подложным документам (ст. 193.1), нарушение правил выбросов (ч. 1 ст. 251), хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159), незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147).