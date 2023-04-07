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Реконструкция Литературного квартала в Екатеринбурге начнется в 2023 г.

Реконструкция Литературного квартала в Екатеринбурге начнется в 2023 г.
Иллюстрация: arch-b.ru

Локацию собирались привести в порядок к 300-летию Екатеринбурга, но в 2022 г. к благоустройству не приступили. В апреле глава города Алексей Орлов подтвердил: деньги на запуск работ получены.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Мэрия Екатеринбурга выбрала проект реконструкции Литературного квартала в сентябре 2021 г. Горожанам понравилась концепция, предложенная компанией S&P. Но жюри конкурса выбрало проект архитектурного бюро «Гордеев и Демидов», предполагающий минимальные изменения облика этой локации. 

Привести объект в порядок к юбилею города уже не получится, но в 2023 г. работы по его благоустройству хотя бы начнутся.  

Первые деньги выделены. Мы будем приводить в порядок фасады здания на территории Литературного квартала, улично-дорожную сеть, тропинки, — сказал мэр Алексей Орлов в эфире программы «Утро России».

Ранее DK.RU сообщил, что старинный особняк в квартале «Екатеринбург-Сити» приспособят под апарт-отель. Речь идет об усадьбе ювелира Антипина — характерном образце городской усадебной архитектуры Екатеринбурга рубежа XIX–XX вв. Ее помещения адаптируют под нужды гостей. А по соседству организуют беседку с барбекю.

Напомним, что стелу «Европа – Азия» под Первоуральском обновят за 53 млн руб. Стела начала разрушаться еще в 2021 г., однако тогда местные власти вместо реставрации провели лишь косметический ремонт, но выделенных на него 800 тыс. руб. не хватило.

Автор: Виктория Говорковская
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