Реконструкция Литературного квартала в Екатеринбурге начнется в 2023 г.

Локацию собирались привести в порядок к 300-летию Екатеринбурга, но в 2022 г. к благоустройству не приступили. В апреле глава города Алексей Орлов подтвердил: деньги на запуск работ получены.

Мэрия Екатеринбурга выбрала проект реконструкции Литературного квартала в сентябре 2021 г. Горожанам понравилась концепция, предложенная компанией S&P. Но жюри конкурса выбрало проект архитектурного бюро «Гордеев и Демидов», предполагающий минимальные изменения облика этой локации.

Привести объект в порядок к юбилею города уже не получится, но в 2023 г. работы по его благоустройству хотя бы начнутся.

Первые деньги выделены. Мы будем приводить в порядок фасады здания на территории Литературного квартала, улично-дорожную сеть, тропинки, — сказал мэр Алексей Орлов в эфире программы «Утро России».

Ранее DK.RU сообщил, что старинный особняк в квартале «Екатеринбург-Сити» приспособят под апарт-отель. Речь идет об усадьбе ювелира Антипина — характерном образце городской усадебной архитектуры Екатеринбурга рубежа XIX–XX вв. Ее помещения адаптируют под нужды гостей. А по соседству организуют беседку с барбекю.

Напомним, что стелу «Европа – Азия» под Первоуральском обновят за 53 млн руб. Стела начала разрушаться еще в 2021 г., однако тогда местные власти вместо реставрации провели лишь косметический ремонт, но выделенных на него 800 тыс. руб. не хватило.