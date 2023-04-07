«Дешевле сразу закрыть аэропорт»: госномера на авиаспецтехнику больше не выдают

Это тупик. Контролирующие аэропорты ведомства требуют обязательной регистрации, номера нужны им для оформления пропусков при перемещении техники, однако Гостехнадзор отказывается их выдавать.

Аэропорты пожаловались в Минпромторг и Минтранс на то, что не могут получить госномера на свою спецтехнику, пишет Forbes.ru. Без этого они не могут эксплуатировать даже перронные автобусы, противообледенительную технику и самоходные трапы. На аэропортовую спецтехнику по решению Евразийской экономической комиссии должны оформляться «паспорта самоходной машины и других видов техники». Без паспорта машины нельзя поставить на учет в органах Гостехнадзора и оформить госномера. Закон «О транспортной безопасности» запрещает эксплуатировать такую технику, если паспорт не выдан.

В трех крупных аэропортах собеседники уточнили, что контролирующие ведомства требуют обязательной регистрации, номера нужны им для оформления пропусков при перемещении техники. Без них также невозможно продать технику или оформить факт ДТП для страховой без ОСАГО.

Отказы в регистрации начались после перехода на электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) и самоходных машин (ЭПСМ) с 1 ноября 2022 г. Правила госрегистрации в законе «О самоходных машинах» не распространяются на спецтехнику. Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минпромторг и Минтранс с жалобой на невозможность зарегистрировать технику и в обращении попросила внести поправки в закон, включив в него перечень аэропортовой спецтехники, и распространить на нее действующий порядок выдачи паспортов.

О неопределенности с получением ЭПСМ и постановкой на регистрационный учет аэропортовой спецтехники говорят и ее поставщики. В ГК «Инфраструктурный проект» отметили, что поставка ранее законтрактованных машин осложнена отсутствием ЭПСМ на технику. Часть техники не могут передать заказчикам без паспортов, но для ряда региональных аэропортов этот вопрос непринципиален. «Надзорные органы закрывают глаза на регистрацию техники, если та не покидает аэродром», — сказал собеседник из компании, ввозящей спецтехнику.

Борис Ионов, официальный представитель АО «Электронный паспорт» (входит в «Ростех», оформляет ЭПТС), сказал, что транспортные средства и самоходная техника с любым типом двигателя при мощности более 4 кВт, согласно Гражданскому кодексу, являются источником повышенной опасности и подлежат учету. Собеседник добавил, что перечень регистрируемой техники для воздушных гаваней надо продумать: таким образом у аэропортов, которые поставят спецтехнику на учет, вырастут затраты на транспортный налог.

С ростом пассажиропотока летом ситуация может стать критической, опасаются в аэропортах. За поездки без номеров компании могут получать штрафы. «Дешевле сразу закрыть аэропорт, чем платить штраф за каждый выезд без номеров», — считает один из собеседников. Лучшим выходом стало бы возвращение к действовавшим до решений Евразийской экономической комиссии нормам, отметил гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев, поскольку требование о номерах избыточно.

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