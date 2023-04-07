Кредитный рынок потеплел: в марте банки выдали кредиты на 1,34 трлн руб.

Не исключено, что вскоре Банк России будет ограничивать темпы роста рынка потребительского кредитования, опасаясь дальнейшего роста закредитованности населения.

Темпы прироста выдач кредитов наличными выросли на 35% относительно февраля текущего года и в два раза по сравнению с показателями 2022 г., пишет Коммерсантъ. По данным экспресс-мониторинга Frank RG, населению в марте были выданы кредиты на сумму свыше 1,34 трлн руб. Примечательно, что по итогам минувшего месяца рост показали все сегменты кредитования. При этом средний размер кредита достиг 210 тыс. руб., что лишь на 4% больше, чем в феврале.

Наибольший рост показал сегмент необеспеченных кредитов наличными — почти на 39% до 631,5 млрд руб. Сегмент показал значительный рост и в количественном выражении — на 33%, до 3 млн кредитов. Такая политика банков является следствием сохраняющейся жесткой скоринг-модели.

Ранее рост обеспечивался преимущественно сегментом ипотечного кредитования, а автокредитование и POS-кредитование, например, показывали негативную динамику на фоне дефицита востребованных товаров на рынке и сберегательной модели поведения населения. Так же осторожно банки относились к выдачам кредитов наличными на фоне снижения доходов населения и нового регулирования.

Темпы прироста выдач кредитов наличными пока не являются устойчивой тенденцией и отчасти могут быть реализацией отложенного спроса, указывает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:

Банк России предпринял точечные меры для регулирования наиболее уязвимых сегментов этого рынка (в частности, через МПЛ). С учётом органически снизившихся темпов прироста розницы (в два раза с более чем 20% за 2019–2021 гг.) в среднесрочной перспективе едва ли придётся говорить о перегреве необеспеченного кредитования. Даже при отсутствии новых внешних шоков регулятор ожидает, что темпы прироста составят 10–12%.

Объем выдач ипотечных кредитов составил 573,5 млрд руб. Это выше показателей февраля на 35,1%. Число ипотечных кредитов, выданных банками в марте, также оказалось выше показателей февраля на 36% (154,3 тыс. кредитов). При этом ипотека стала единственным сегментом, показавшим в прошлом месяце снижение чеков, впрочем, незначительное — на 0,34%, до 3,72 млн руб.

Ускорение выдач отчасти связано с постепенным восстановлением аппетита к риску ряда банков и их стремлением нарастить портфели в наиболее прибыльных сегментах бизнеса. Этому, в частности, способствует и относительная стабильность на рынке труда, которая позволяет поддерживать качество портфелей. Кроме того, надо учитывать, что в марте было больше рабочих дней, чем в другие месяцы первого квартала,— описывает ситуацию на рынке кредитования руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Восстанавливается не только риск-аппетит банков, но и потребительская активность, но о долгосрочности тренда говорить пока рано. При отсутствии шоков в ближайшее несколько месяцев банки ожидают аналогичной положительной динамики. В то же время рост располагаемых доходов населения имеет невысокие темпы. Если высокие темпы роста кредитования будут сохраняться, не исключено, что Банк России будет внедрять более жесткие требования по выдаче необеспеченных кредитов, что ограничит потенциал увеличения портфеля, полагает эксперт.

С марта 2023 г. средний размер просроченного кредита в России стремительно растет, рассказывал DK.RU. Участники рынка больше не спешат кредитовать на крупные суммы, выдачи потребительских займов оказались заметно ниже, чем годом ранее.