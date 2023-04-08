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В Екатеринбурге перезапустят «Не очень секретный бар»

В Екатеринбурге перезапустят «Не очень секретный бар»
Иллюстрация: КАМ Kitchen& Bar

В марте в здании на ул. Розы Люксембург прорвало трубу отопления, первый этаж оказался затоплен, и расположенный там бар серьезно пострадал. Спустя месяц проект открывается в новом пространстве.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

После потопа команда КАМ Kitchen& Bar приняла решение сменить локацию и расширить пространство «Не очень секретного бара». Проект переедет на второй этаж исторического здания на ул. Розы Люксембург, 8/10.  

В новом помещении (60 кв. м) сможет разместиться до 46 человек. В мае команда бара запустит летник в закрытом дворе на 50 мест.

Мы разработали концепт пространства с баром, меблировкой и всем самым необходимым, на что накопили своими силами. Самое сложно после постройки и ремонта помещений — оборудование полноценного бара. В рамках технического открытия мы оборудуем бар минимальным функционалом, но уже точно включим в состав открытую кухню, — комментируют представители КАМ Kitchen& Bar.

Команда бара пытается привлечь средства через краудфандинг. Сбор позволит докупить оборудование и развивать барную лабораторию. В июне будет организована вечеринка для всех причастных, каждый сможет воспользоваться своим бонусом в виде удвоенного депозита.

Напомним, что три ресторана из Екатеринбурга вошли в шорт-лист лучших ресторанов премии WHERETOEAT РОССИЯ 2023. Это Kitchen, Momo и «Горожане». Всего в списке 100 мест общепита, преимущественно это заведения Москвы и Санкт-Петербурга.

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Автор: Виктория Говорковская
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