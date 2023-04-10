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В центре Екатеринбурга закрывается модный ресторан, который проработал чуть больше года

В центре Екатеринбурга закрывается модный ресторан, который проработал чуть больше года
Иллюстрация: Соцсети ресторана Grain

Ресторан Grain в жилом комплексе «Макаровский» будет работать до 30 апреля. Владельцы заведения рассматривают возможность его открытия в новом месте.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

В марте 2022 г. Grain открыли рестораторы Ярослав и Вадим Борисихины вместе с предпринимателем Александром Сысоевым. О закрытии представители заведения сообщили в соцсетях:

Друзья, мы закрываемся. Как это принято говорить, по независящим от нас (и неожиданным, в какой-то степени) обстоятельствам. Целый год мы собирали обратную связь, менялись, становились лучше — прошли долгий путь и многому научились. Мы работаем до 30 апреля. Но, в планах у нас — снова встречать гостей в новой локации.

Ресторан располагается на территории ЖК «Макаровский». Ранее DK.RU писал, что здесь готовится к открытию новое заведение — «Большой банкетный зал» разместится в помещении, которое раньше занимало гастробистро MOST и будет иметь прямой вход с набережной Исети.

Также DK.RU сообщал о том, что в Екатеринбурге перезапустят «Не очень секретный бар». После потопа команда КАМ Kitchen& Bar приняла расширить пространство бара и перенести его в новое помещение — на второй этаж исторического здания на ул. Розы Люксембург, 8/10. Также в мае команда бара запустит летник в закрытом дворе на 50 мест.

Автор: Елизавета Порошина
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