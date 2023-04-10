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За неделю число желающих стать «Предпринимателем года» Екатеринбурга выросло в два раза

За неделю число желающих стать «Предпринимателем года» Екатеринбурга выросло в два раза
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Прием заявок для участия в престижном конкурсе завершается на этой неделе, 15 апреля. К настоящему моменту в оргкомитет поступила 241 заявка от местного бизнеса.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Завершается прием заявок на конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга». Как сообщили DK.RU представители оргкомитета, в настоящий момент зарегистрирована 241 заявка. Меньше чем за неделю количество желающих принять участие выросло в два раза.

Вероятнее всего, самая высокая конкуренция за победу развернется среди предприятий сферы услуг — на сегодня в эту номинацию подали заявки более трети конкурсантов.

В целом, распределение заявок по номинациям выглядит следующим образом:

  • Бизнес в сфере услуг — 36%
  • Производственный бизнес — 13%
  • Стартап (для предприятий, которые работают не более двух лет) — 11%
  • IT-бизнес — 7%
  • Торговое предприятие — 7%
  • Самозанятость — 6%
  • Строительный бизнес — 5%
  • Horeca — 5%
  • Инновационное предприятие — 4%
  • Интернет-торговля — 4%
  • Прорыв года (для участников акселератора «Прорыв») — 2%

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте предпринимательгода-екб.рф до 15 апреля, это бесплатно.

Ранее руководитель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Евгений Копелян в интервью DK.RU рассказал, что отбор будет происходить в два этапа. На первом их будет рассматривать рабочая группа, в состав которой вошли представители профильного комитета администрации и специалисты Екатеринбургского центра развития предпринимательства, который выступает оператором конкурса.

На втором этапе сформированный шорт-лист, в который включат как минимум по три предприятия в каждой номинации, будет передан экспертной комиссии. В этом году в его состав вошли представители  «большой четверки» — Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Уральской ТПП, «Опоры России»«Деловой России». Также приглашены Союз предприятий стройиндустрии Свердловской области, Федерация рестораторов и отельеров в Екатеринбурге и издание «Деловой квартал» | DK.RU, которое также выступает генеральным информационным партнером конкурса.

Во-первых, участие в конкурсе — это возможность продвижения себя, своего предприятия, бренда. Во-вторых, он дает возможность получить экспертную оценку своей работы, сравнить себя с лучшими, посмотреть на опыт других компаний. Я думаю, что каждый номинант конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга» — это бизнес с хорошей историей успеха. При поддержке наших информационных партнеров в течение года мы расскажем об этих историях вместе, — отметил Евгений Копелян.

Награждение предпринимателей года пройдет в Синара Центре в торжественной обстановке 24 мая, в канун Дня российского предпринимательства.

Автор: Елизавета Порошина
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