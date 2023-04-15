«Да, мы хотим путешествовать по России». Вадим Мамонтов — о лучших локациях и работе мечты

«Когда я говорю «Камчатка», в голове сразу возникает набор образов: вулканы, медведи, вкус красной икры. А если я скажу — «Курильские острова», много ли образов в связи с этим возникает?»

Russia Discovery появилась в 2005 г., когда о том, чтобы активно путешествовать по России, особенно по ее труднодоступным уголкам, задумывались лишь редкие смельчаки, а ее основатель Вадим Мамонтов был совершенно далек от туризма. Он закончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского госуниверситета и долгое время работал в сфере IT, развивал региональную сеть в компании «Гарант», делал собственные стартапы. Но в 2000 г. Вадим Мамонтов решил съездить на Камчатку. С этого и началось его путешествие в туристическом бизнесе.

Начиная планировать поездку на Камчатку, Вадим, естественно, пригласил присоединиться своих друзей. Все с энтузиазмом поддерживали: да, да, мы тоже мечтаем и хотим. Но, как это часто бывает, чем ближе к поездке, тем меньше желающих оставалось, в итоге он поехал один с незнакомой компанией. Позже эти люди стали для него настоящими друзьями и единомышленниками, после Камчатки были совместные поездки на Курильские острова, плато Путорана, в Монголию, Норвегию.

Но, каждый раз отправляясь в путешествие по нашей стране, мы убеждались: нет организации, которая могла бы в достаточно надежном формате обеспечить наше путешествие, спланировать его, предоставить снаряжение и так далее. Тогда и пришла мысль — почему бы самому не создать такую компанию? — вспоминает Вадим.

Так в 2005 г. возникла Russia Discovery. Основатель по-прежнему занимался своими айтишными проектами, попутно развивая новое детище. Но спустя девять лет он понял — нужно выбирать, иначе оно не выживет. В 2014 г. Вадим Мамонтов ушел из IT и полностью погрузился в туризм. С тех пор компания выросла больше чем в 10 раз, объем продаж превысил полмиллиарда рублей в год.

Когда это произошло, многие даже завидовали — не каждому удается сделать прибыльный бизнес из интересного увлечения:

— Все говорят: о, у тебя работа мечты. И это правда так. Но только извне кажется, что моя работа — просто набор поездок и путешествий, на самом деле приходится решать очень много сложных рутинных вопросов. Зато след, который оставляет эта работа в жизни других людей, достойно компенсирует все трудности. Ведь мы можем влиять на людей, менять их мир, и это очень глубинные изменения. Вернувшись из наших поездок, кто-то меняет профессию, кто-то создает семью, это всегда перемены к лучшему. В этом смысле моя работа — безусловно, работа мечты.

Генеральный директор компании Russia Discovery Вадим Мамонтов побеседовал с основателем проекта «100 героев бизнеса» Алексеем Оносовым, а DK.RU выбрал из этого разговора вещи, которые касаются российского внутреннего туризма.

Открой Россию и себя

Один из слоганов Russia Discovery — «Открой Россию — открой себя!». Смысл не только в том, чтобы узнать нашу страну, которую подавляющее большинство жителей знает очень плохо. Но и в том, чтобы познакомиться с самим собой, отбросив рутинные дела и погрузившись во внутренний мир.

— Даже я, побывав уже практически во всех регионах страны, с огромным удовольствием открываю все новые локации и новых людей, и поверьте, это заставляет совсем по-другому относиться к стране. Чувствуешь какой-то совершенно другой патриотизм, не пафосный, а настоящий, может, правильнее сказать — любовь к своей стране. Через потрясающую природу, общение с удивительными людьми понимаешь, что ты — часть всего этого, очень ценная часть. Наверное, еще один результат путешествий — возможность познакомиться с самим собой, познать важность внутреннего диалога. Когда вы целый день поднимаетесь на вулкан Толбачик на Камчатке или надеваете снегоходный шлем, чтобы проехать 300-400 км на снегоходе, вы все время находитесь в разговоре с самим собой и в эти моменты можно найти ответы на многие сложные вопросы. Или, по крайней мере, начать их себе задавать.

Путешествия по России дают то самое ощущение «жизни в моменте», считает Вадим Мамонтов, отвлекают от мыслей про работу, дом, неотложные финансовые дела и т.д.

— Когда вы сидите на краю водопада на плато Путорана, мостики, которые перебрасывают ваше сознание в суету больших городов, исчезают. Вы целиком растворяетесь в шуме падающей воды, в окружающей картинке. Вы находитесь в этом моменте, здесь и сейчас. Вы можете узнать свои собственные границы, иногда границы своих страхов, и даже выйти за них. Мне кажется, все самое интересное в нашей жизни находится как раз за этими границами. Вы уходите в зону дискомфорта — психологического или физического, это может быть холодная вода, или комары, или утомительное восхождение, но, преодолев это, вы открываете что-то новое в самом себе, понимаете, что границы расширены, что вы достигли, преодолели. Это очень ценно!



Водопады на плато Путорана

Почему внутренний туризм такой дорогой

Туристический бизнес не относится к высокомаржинальным. В первую очередь, из-за большого количества рисков, которые возникают при организации туров, особенно если речь идет о приключенческом туризме. Очень сложная логистика, связанная с большими расстояниями и отсутствием инфраструктуры, зависимость от погодных условий, человеческий фактор — все это приводит к тому, что цена тура по России может в разы превышать отдых где-то в Турции. Не всегда удается убедительно обосновать клиентам стоимость тура, иногда приходится жертвовать собственной прибылью, чтобы тур все же состоялся.

Так, недельное путешествие на плато Путорано или на Курильские острова стоит от 230 тыс. руб., на Камчатку — от 99 тыс. руб. за человека.

— Всех очень удивляет, почему стоимость путешествий по России такая высокая, многие говорят — проще поехать в Турцию, Египет или куда-то еще. Но мы сравниваем две совершенно разные вещи. Одно дело — дикий отдых в нашей стране, в районах Дальнего Севера, Арктики, Чукотки, другое — поездки по культурным местам Европы, где все предопределено, есть понятная транспортная логистика, места размещения и так далее.

Впрочем, в сфере внутреннего туризма есть стабильные, предсказуемые по потоку направления — Камчатка, Польский, Карелия, это известные еще с советских времен туристические бренды. И понятно, что туроператору проще продавать туры именно туда. Вадим Мамонтов уверен — этого недостаточно. Нужно и в раскрученных местах создавать новые турпродукты, и одновременно популяризировать и развивать локации, совершенно незнакомые туристам.

— Когда я, допустим, говорю «Камчатка», у вас в голове сразу же возникает набор образов: вы видите вулканы, чувствуете запах медведей, практически ощущаете во рту вкус красной икры. А если я скажу — «Курильские острова», много ли образов в связи с этим возникает? Тем не менее, это одно из самых удивительных мест, которое едва ли не превосходит Камчатку по набору плотности, концентрации впечатлений, которые можно там получить. И вот от момента, когда только ты знаешь все о каком-то месте, до момента, когда эти знания зафиксированы в общественном сознании, должен пройти очень большой путь.



Камчатка

Превращение новой локации в полноценный туристический продукт — это каждый раз стартап, и всегда рискованный, говорит Вадим. Нужно найти тех, кто поверит в него и будет готов поддержать. И такая работа идет постоянно — каждый год компания представляет несколько таких новых направлений.

Сначала туристы открывают для себя, скажем так, первоочередные места вроде Камчатки, Байкала, Алтая, Карелии и Кавказа. Но потом они хотят, чтобы их поле зрения расширилось, они ждут новых предложений, и мы должны быть достаточно убедительны, чтобы они сказали: да, мы действительно по-прежнему хотим в Россию, мы хотим увидеть Ленские столбы, водопады на плато Путорана и т.д.

О самых перспективных направлениях

Назвать самые красивые или самые интересные места для путешествий внутри России практически невозможно, считает Вадим Мамонтов: это как музыка — когда-то хорошо послушать классику, когда-то больше уместен рок или релакс. Так же и с путешествиями.

— Каждое место усиливает какие-то особые настроения, помогает в каком-то особом своем состоянии. Но вот места, где я больше всего побывал, назвать можно.

Это Кольский полуостров, полуострова Рыбачий, Средний, там за очень короткий период, буквально за 3-4 дня, можно невероятно зарядиться энергией Севера, Арктики. Как правило, я езжу туда в конце лета — в начале сентября, когда вся тундра перекрашивается в невероятные цвета, от еще зеленого до бордового через все оттенки желтого, красного, оранжевого. И при этом — огромное количество грибов, ягод, а ночами уже можно увидеть северное сияние. Плюс к тому там до сих пор явно видны следы войны: это одно из немногих мест, где немцы так и не смогли перейти нашу государственную границу. Все эти окопы, километры колючей проволоки, подземные бункеры, бочки, на которых написано «Вермахт», остатки оружия, брошенная техника...



Северное сияние на Кольском полуострове

У Константина Симонова есть поэма «Сын артиллериста», которая была написана именно в этих местах. И когда вечером у костра ты читаешь своим детям эту поэму, совсем по-другому переживаешь эти события, вообще по-иному начинаешь воспринимать эти места.

И я еще не сказал про удивительные пейзажи, скалы, водопады, безумно красивое и суровое Баренцево море. Все это здорово наполняет энергией, и, вернувшись в Москву, ты просто заряжен эмоциями, впечатлениями.

Второе место для меня по притягательности — это Курильские острова, особенно Северные Курилы, добраться до них намного сложнее, чем до Южных. Остров Шумшу один из самых северных из всей курильской гряды, он достаточно равнинный, но очень интересен своей военной историей. Под занавес Второй мировой войны там проходила десантная операция российских войск, которые выгоняли оттуда японцев. До сих пор там сохранились следы этих боев, кое-где горами лежат японские каски, огромное количество брошенной военной техники.

А следующий остров — Парамушир, там можно подняться на вершину вулкана Эбеко: это уже вулканическая история с горячими речками, с горячими источниками, которые бьют прямо в русле речки. Это изумрудные озера, серные фумаролы, кедровый стланик, в общем, большое классное путешествие.

Но и другие острова по всей Курильской гряде не менее достойны того, чтобы с ними познакомиться. Это и заброшенные военные поселки, например, в бухте Броутона, и огромное количество сивучей, морских котиков, которые, когда к ним подходишь на лодке, с любопытством ныряют вокруг, заглядывают в лодку, за ними очень интересно наблюдать. Это, конечно же, очень яркая вулканическая история, на острове Онекотан, большое кольцевое озеро, расположенное в кратере вулкана на высоте 600 метров, внутри которого возвышается кратер еще одного вулкана Креницына.

И, наверное, самое любимое и самое труднодоступное место в Курильской гряде — это остров Янкича, или Ушишир. Он представляет собой кратер вулкана, одна из стенок которого осыпалась, и внутри образовалась бухта с морской водой. Туда можно зайти прямо на лодке, полежать в горячих источниках внутри кратера, увидеть череп кашалота, которого недавно выбросило на берег, посмотреть на песцов, которые бегают по острову, как домашние питомцы. Ты будто находишься в совершенно отдельном мире, словно Маленький принц, прилетевший на планету, которая вся внутри границ этого острова.

Одна из основных изюминок Курил в том, что здесь все очень концентрированно: в течение одного дня можно увидеть удивительные скалы, скальные останцы, морских млекопитающих, побывать в вулканической истории и т.д.

Третье место — это, конечно же, упомянутое плато Путорана. Я бывал там несколько раз, и зимой, и летом, летал через плато на вертолете до Хатанги и дальше, но вот само плато очень привлекает своей дикостью, энергией воды, которая, падая с 20-метровой высоты, будто превращается во что-то иное, и тебя самого наполняет этой энергией.

А еще есть остров Врангеля, Чукотка, Якутия, в общем, можно еще очень долго перечислять, и поверьте, про каждое из этих мест есть много историй.

По сравнению с другими странами в России сохранилась та самая первозданная дикость, которую уже очень сложно найти в Европе, когда все тропинки оборудованы, все продумано, везде есть ландшафтный дизайн и неестественные природные условия. Вот эта аутентичность — как природы, так и местного населения — это главный аргумент в пользу того, что по России путешествовать гораздо интереснее, чем где бы то ни было.

В материале использованы фотографии Сергея Доли, Максима Балаховского, Александра Алексанина, Дмитрия Чистопрудова, Елены Ермолиной с сайта компании Russia Discovery

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