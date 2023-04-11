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Глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по области арестован

Глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по области арестован
Иллюстрация: pixabay.com

Ивана Ергеледжи обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, он свою вину не признает. Суд вынес решение о задержании сотрудника МВД под стражу на два месяца.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Суд арестовал главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и отправил областного начальника управления по контролю за оборотом наркотиков под стражу на два месяца.

Ивана Ергеледжи подозревают по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Свою вину Ергеледжи не признает.

Ранее главу управления задержали в Первоуральске. По данным источника «Комерсанта», кто-то из сотрудников передал ему пачку меченых купюр на 1,45 млн руб. Собеседник 66.RU, близкий к задержанному, не исключает, что его могли подставить «коллеги, решившие его подсидеть».

Напомним, ранее DK.RU писал, что имущество бизнесмена Малика Гайсина изъяли в пользу государства. Иск об изъятии движимого и недвижимого имущества уральского бизнесмена «в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», направил в суд заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

Малик Гайсин проходит обвиняемым по делу о срыве гособоронзаказа. Завод «Исеть» в Каменске-Уральском, которым он руководит, производит электрические соединители для оборонных предприятий и космической промышленности по заказу «Ростеха». Предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы.

Автор: Александра Клименко
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