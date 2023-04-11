Глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по области арестован

Ивана Ергеледжи обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, он свою вину не признает. Суд вынес решение о задержании сотрудника МВД под стражу на два месяца.

Суд арестовал главу управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и отправил областного начальника управления по контролю за оборотом наркотиков под стражу на два месяца.

Ивана Ергеледжи подозревают по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Свою вину Ергеледжи не признает.

Ранее главу управления задержали в Первоуральске. По данным источника «Комерсанта», кто-то из сотрудников передал ему пачку меченых купюр на 1,45 млн руб. Собеседник 66.RU, близкий к задержанному, не исключает, что его могли подставить «коллеги, решившие его подсидеть».

Напомним, ранее DK.RU писал, что имущество бизнесмена Малика Гайсина изъяли в пользу государства. Иск об изъятии движимого и недвижимого имущества уральского бизнесмена «в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», направил в суд заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

Малик Гайсин проходит обвиняемым по делу о срыве гособоронзаказа. Завод «Исеть» в Каменске-Уральском, которым он руководит, производит электрические соединители для оборонных предприятий и космической промышленности по заказу «Ростеха». Предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы.