На Среднем Урале все больше желающих пройти процедуру банкротства во внесудебном порядке

В первом квартале число таких граждан и ИП выросло на 134%. Эксперты связывают тенденцию с «эффектом новизны» и тем, что граждане все лучше разбираются в особенностях процедуры.

Количество свердловчан, которые были признаны банкротами в январе-марте 2023 г., выросло на 22% к аналогичному показателю 2022 г. По данным Федресурса, в первом квартале текущего года их было 2,7 тыс. чел. Сейчас Свердловская область находится на пятом месте в России по количеству опубликованных сообщений о введении судами реализации имущества граждан и индивидуальных предпринимателей.

Растет и число внесудебных банкротств. В первом квартале текущего года МФЦ опубликовали 108 сообщений о возбуждении таких процедур — это более чем в два раза больше по сравнению с первым кварталом 2022 г. Руководитель Федресурса Алексей Юхнин считает, что интерес к бесплатной процедуре освобождения от долгов возрастает, граждане все лучше разбираются в ее особенностях — доля заявлений, которые были отклонены, снижается.

При этом эксперт считает, что в ближайшее время темпы роста банкротств ускоряться не будут, потому что эффект новизны себя исчерпал, а экономические факторы уже не настолько изменчивы, чтобы повлиять на динамику.

Ранее DK.RU сообщал, что количество банкротств среди россиян за прошлый год увеличилось до 280 тыс. — это в полтора раза больше, чем было в год пандемии. По итогам 2022 г. среди регионов рейтинг лидеров по абсолютному числу граждан-банкротов возглавляют Краснодарский край, Московская область и Москва. Четвертую и пятую строчки занимают Башкортостан и Свердловская область. Подавляющую часть процедур о несостоятельности в прошлом году, по-прежнему инициировали сами должники: 96,7% против 94,9% в 2021-м.

По итогам 2022 г. в Свердловской области по данным областного арбитражного суда на 47% увеличилось количество банкротств среди граждан, рассказала зампредседателя суда Светлана Сушкова:

В прошлом году арбитражный суд рассмотрел 12 604 дела о банкротстве, из которых 11 760 относились к физическим лицам. Для сравнения, в 2021 г. заявлений о признании банкротами юридических лиц было больше в два раза — 1 200, а в 2022 г. — 699. Уже несколько лет, три года точно, количество дел о банкротстве физических лиц увеличивается в среднем на 2 тыс.

В то же время число банкротств юридических лиц, по словам Светланы Сушковой, заметно сократилось.