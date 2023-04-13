Владимир Путин: нам следует сосредоточить внимание на межпланетной миссии

В честь Дня космонавтики глава государства рассказал о том, как российская космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал: «Это то, что прямо сегодня требуется народному хозяйству».

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем космонавтики, выступив с программной речью об успехах и перспективах космической отрасли, пишет Коммерсантъ. По мнению Путина, российская космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Покорители космоса минувших лет являются для новых поколений примером в решении задач укрепления технологического суверенитета:

От всей души поздравляю с этим праздником граждан России, наших соотечественников, всех, кто работает в ракетно-космической отрасли, и, безусловно, ее ветеранов, военнослужащих подразделений ВКС России, которые выполняют свой долг в ходе специальной военной операции. Слава Богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд… Безусловно, это очень хороший показатель того, что отрасль встает уверенно на ноги. Но, конечно, нужно идти дальше, покорять новые рубежи.

Одним из таких рубежей, уверен Путин, станет новая отечественная орбитальная станция, объект станет форпостом России в космосе:

Нам надо создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения, осуществлять проектирование российской орбитальной станции, которая призвана стать форпостом нашей страны, служить изучению и освоению космоса. Специалисты знают, что новая станция будет направлена в том числе для решения задач, которые стоят перед нашей страной в самом широком смысле этого слова.

Кроме того, указал президент, России необходимо нарастить производство отечественных спутников:

Нужно сосредоточить усилия на использовании околоземного пространства. Для этого совместно с технологическим бизнесом следует увеличить производство спутников, от опытно-конструкторских работ перейти к конвейерной сборке.

И, наконец, главная область, на которой российской космонавтике следует сосредоточить внимание, — межпланетные миссии. Начать, по мнению главы государства, следует с возобновления лунной программы:

Прежде всего, речь о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии обсерваторий, которые уже помогают получать новые знания об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю Галактики и объекты в отдаленных от нас системах.

Программу торжественного приема завершили просмотром фильма «Вызов», частично снятого в открытом космосе. Президент высоко оценил значимость выхода киноленты. «Это не только какие-то вещи, связанные с научной фантастикой, а это то, что требуется прямо сегодня — прямо сегодня требуется народному хозяйству, требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны — там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России»,— сказал президент. За несколько часов до приема Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым. В ходе этой встречи глава государства поздравил отраслевиков с праздником, а также высоко оценил роль космической промышленности в жизни страны.

4 апреля 2023 г. частная космическая компания Virgin Orbit объявила о банкротстве, за несколько дней до этого сообщив, что увольняет 85% персонала, рассказывал DK.RU. Она не смогла обеспечить себе финансирование, в дальнейшем компанию планируют продать. Virgin Orbit — одна из космических компаний милиардера Ричарда Брэнсона. В заявлении генерального директора Дэна Харта сказано, что компания с 2021 г. вывела на точную орбиту 33 спутника по своей технологии. Пуски она проводит на своих ракетах LauncherOne с модифицированного самолета Boeing 747-400. Компанию Virgin Orbit вывели в 2017 г. из состава Virgin Galactic, которая специализируется на организации космических туристических полетов. С ней Ричард Брэнсон стал первым миллиардером, совершившим космический полет вокруг земли.