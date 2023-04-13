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«Траст» выставил на открытые торги банк «Точка»

«Траст» выставил на открытые торги банк «Точка»
Автор фото: Steve Buissinne. Иллюстрация: Pixabay.com

Банк непрофильных активов «Траст» продаст 90% акций банка для предпринимателей минимум за 22,7 млрд руб. На него претендуют сразу несколько крупных компаний, не только из финансовой сферы.

#БАНКИ#СДЕЛКИ#НОВОСТИ

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на открытые торги 90,01% акций АО «Точка» по стартовой цене 22,7 млрд руб., пишет Frank RG со ссылкой на сам банк. Аукцион на повышение пройдет на электронной торговой площадке «Фабрикант» 26 июня, заявки принимаются до 17 июня.

О предстоящей продаже «Точки» «Трастом» сообщается с конца прошлого года. Среди основных претендентов на актив называли банк «Тинькофф» и авиагруппу S7. «Точка» — один из немногих российских банков, чья прибыль за 2022 г. существенно выросла. В феврале 2023 г. «Точка» получила универсальную банковскую лицензию, капитал банка составляет 3,6 млрд руб., а чистая прибыль по РСБУ за 2022 г. составила 6,2 млрд руб. За январь-февраль 2023 г. показатель составил 1,1 млрд руб.

«Тинькофф» ведет переговоры о покупке банка для предпринимателей «Точка» 

В марте 2023 г. стало известно, что у «Точки» сменился миноритарный владелец: собственники группы S7 приобрели у основателей банка Бориса Дьяконова и Эдуарда Пантелеева компанию Catalytic People Limited, которой принадлежит 9,9% его акций, сообщал DK.RU. Эта компания может воспользоваться приоритетным правом миноритария консолидировать 100% банка, независимо от результатов торгов.

 
Автор: Андрей Пермяков
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